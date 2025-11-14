ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتواجه كل من البرازيل والسنغال في لقاء ودي بملعب الإمارات استعدادًا من كلا المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

السنغاليون يطمحو للجاهزية القصوى لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بينما يطمح البرازيليون للوصول إلى أعلى مستوى ممكن قبل مونديال 2026.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية 2025؟

موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية 2025، هو يوم السبت 15 نوفمبر 2025 على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025؟

حصلت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة البرازيل والسنغال، الودية ومن المنتظر أن تذيع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على قناة أبو ظبي الرياضية 2.

أبو ظبي الرياضية 2 STARZPLAY

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال الودية 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الموقع الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية وصفحة البث المباشر بها.

وينتقل محتوى قنوات أبو ظبي بالكامل إلى منصة ADMN على STARZPLAY، اضغط هنا.

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل والسنغال الودية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرازيل والسنغال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات البرازيل والسنغال في المباريات الخمس الأخيرة