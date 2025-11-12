ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل "استاد محمد بن زايد"، مباراة مهمة وقوية تجمع بين الإمارات وقطر في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.

ويشارك المنتخب الإماراتي بعدما توصف المجموعة الأولى التي كانت تضم منتخبي عُمان وقطر، والذي تأهل عن طريقة العنابي بشكل مُباشر إلى المونديال.

على الجانب الاخر توصف المنتخب العراقي مجموعته الثانية التي تأهل منها المنتخب السعودي بعد تصدره للمجموعة، بينما غادر منتخب إندونيسيا بعد تذيله جدول ترتيب المجموعة.

وعلى الرغم من صعوبة المشوار على الفريقين وما بذلوه من مجهود في جميع مراحل التصفيات، إلا أن القدر يهديهما الفرصة من جديد، على الرغم من صعوبتها، كون الملحق الآسيوي ليس سوى البداية للتاهل للملحق العالمي الذي ينافس عليه منتخبات من إفريقيا وأمريكا الجنوبية وممثلين باقي القارات، ولكن يمتلك المنتخب الإماراتي والعراقي الطموح المشروع والإرادة للاستفادة من هذه الفرصة الآخيرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، هو يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، على ملعب محمد بن زايد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

المباراة الإمارات - العراق التاريخ الخميس 13 نوفمبر 2025 الموعد 19:00 السعودية والعراق، 20:00 الإمارات الملعب محمد بن زايد القناة الناقلة beIN SPORTS 2 المشاهدة عبر الإنترنت TOD التعليق عصام الشوالي

الإصابات والغائبون عن مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الإمارات والعراق في المباريات الأخيرة

ترتيب الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2026