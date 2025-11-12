تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
team-logoالإمارات العربية المتحدة
team-logoالعراق
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل "استاد محمد بن زايد"، مباراة مهمة وقوية تجمع بين الإمارات وقطر في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026. 

ويشارك المنتخب الإماراتي بعدما توصف المجموعة الأولى التي كانت تضم منتخبي عُمان وقطر، والذي تأهل عن طريقة العنابي بشكل مُباشر إلى المونديال.

على الجانب الاخر توصف المنتخب العراقي مجموعته الثانية التي تأهل منها المنتخب السعودي بعد تصدره للمجموعة، بينما غادر منتخب إندونيسيا بعد تذيله جدول ترتيب المجموعة.

وعلى الرغم من صعوبة المشوار على الفريقين وما بذلوه من مجهود في جميع مراحل التصفيات، إلا أن القدر يهديهما الفرصة من جديد، على الرغم من صعوبتها، كون الملحق الآسيوي ليس سوى البداية للتاهل للملحق العالمي الذي ينافس عليه منتخبات من إفريقيا وأمريكا الجنوبية وممثلين باقي القارات، ولكن يمتلك المنتخب الإماراتي والعراقي الطموح المشروع والإرادة للاستفادة من هذه الفرصة الآخيرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، هو يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، على ملعب محمد بن زايد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

المباراةالإمارات - العراق
التاريخالخميس 13 نوفمبر 2025
الموعد19:00 السعودية والعراق، 20:00 الإمارات
الملعبمحمد بن زايد
القناة الناقلةbeIN SPORTS 2
 
 
المشاهدة عبر الإنترنتTOD
 
التعليقعصام الشوالي
crest
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا - الدور الخامس

الإصابات والغائبون عن مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026

تشكيلات الإمارات العربية المتحدة ضد العراق

الإمارات العربية المتحدةHome team crest

4-4-1-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestالعراق
17
خالد عيسى
2
R. Amaral
5
A. Zouhir
16
ماركوس فينيسيوس
3
L. Pimenta
20
Luanzinho
6
A. Ramadan
15
يحيى نادر
14
نيكولاس خيمينيز
23
S. Alamiri
9
حارب عبدالله سهيل
12
جلال حسن حاجم
3
حسين علي
4
زيد تحسين
5
اكام هاشم
23
ميرخاس دوسكي
8
ايمار شير
17
علي جاسم
21
M. Farji
16
أمير العماري
9
علي الحمادي
10
مهند علي كاظم

4-4-2

العراقAway team crest

الإمارات
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • كوزمين أولارويو

العراق
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • G. Arnold

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الإمارات والعراق في المباريات الأخيرة

الإمارات
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

العراق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2026

