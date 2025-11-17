تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
team-logoالعراق
team-logoالإمارات العربية المتحدة
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب الإمارات ضيفًا على نظيره العراقي في مواجهة قوية ضمن إياب المرحلة النهائية من ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشارك المنتخب الإماراتي بعدما توصف المجموعة الأولى التي كانت تضم منتخبي عُمان وقطر، والذي تأهل عن طريقة العنابي بشكل مُباشر إلى المونديال.

على الجانب الاخر توصف المنتخب العراقي مجموعته الثانية التي تأهل منها المنتخب السعودي بعد تصدره للمجموعة، بينما غادر منتخب إندونيسيا بعد تذيله جدول ترتيب المجموعة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادلالإيجابي بهدف لكل فريق، وسيتسلح أسود الرافدين بعامل الأرض والجمهور للحفاظ على تلك النتيجة، أو الفوز لضمان التأهل إلى الملحق العالمي، بينما يحتاج منتخب الإمارات، إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أعلى من 2/2.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة العراق والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب البصرة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

المباراةالعراق - الإمارات
التاريخالثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الموعد19:00 السعودية والعراق، 20:00 الإمارات
الملعبالبصرة
القناة الناقلةbeIN SPORTS 2
 
 
المشاهدة عبر الإنترنتTOD
 
التعليقحسن العيدروس
crest
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا - الدور الخامس

الإصابات والغائبون عن مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026

تشكيلات العراق ضد الإمارات العربية المتحدة

العراقHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-4-1-1

Home team crestالإمارات
12
جلال حسن حاجم
4
زيد تحسين
23
ميرخاس دوسكي
5
اكام هاشم
3
حسين علي
8
ايمار شير
16
أمير العماري
17
علي جاسم
21
M. Farji
18
أيمن حسين
7
S. Gubari
17
خالد عيسى
5
A. Zouhir
3
L. Pimenta
4
كوامي اوتون
2
R. Amaral
15
يحيى نادر
21
Bruno
20
Luanzinho
14
نيكولاس خيمينيز
16
ماركوس فينيسيوس
10
كايو

4-4-1-1

الإماراتAway team crest

العراق
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • G. Arnold

الإمارات
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • كوزمين أولارويو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج العراق والإمارات في المباريات الأخيرة

العراق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الإمارات
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026

إعلان
0