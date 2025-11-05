ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات نصف نهائي السوبر المصري 2025.

ويدخل المارد الأحمر، اللقاء وعينه على الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي لكنه يواجه سيراميكا كليوباترا متصدر ترتيب الدوري المصري حتى الآن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025؟

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 هو الخميس 6 نوفمبر 2025 على ستاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساء بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث مباريات السوبر المصري، لذلك تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 على شاشتها، والحقوق الأساسية ستكون مع شبكة أبو ظبي الر

القنوات الناقلة التعليق أون سبورتس 1 - أبو ظبي الرياضية 1 فارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

نتائج الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباريات الأخيرة