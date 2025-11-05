تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
السوبر المصري
team-logoالأهلي
team-logoسيراميكا كليوباترا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات نصف نهائي السوبر المصري 2025.

ويدخل المارد الأحمر، اللقاء وعينه على الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي لكنه يواجه سيراميكا كليوباترا متصدر ترتيب الدوري المصري حتى الآن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025؟

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 هو الخميس 6 نوفمبر 2025 على ستاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساء بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت الإمارات.

crest
السوبر المصري - السوبر المصري

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025؟

  • تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث مباريات السوبر المصري، لذلك تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 على شاشتها، والحقوق الأساسية ستكون مع شبكة أبو ظبي الر

  • القنوات الناقلةالتعليق
    أون سبورتس 1-
    أبو ظبي الرياضية 1فارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

نتائج الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

سيراميكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5
