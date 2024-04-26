"ماذا بقي في وجوهكم من حياء؟" .. توبيخ عنيف ضد الأهلي ونجومه بعد السقوط أمام الرياض!

قيمة الأهلي السوقية تساوي 10 أضعاف الرياض ورغم ذلك تعرض للهزيمة!

SHAHID

تلقى النادي الأهلي هزيمة مفاجأة على يد نظيره الرياض بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتلقى هجومًا عنيفًا من جانب النقاد الرياضيين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الإعلامي أحمد الشمراني عبر برنامج "صدى الملاعب": "الرياض يستحق الفوز ولعب المباراة وهو يبحث عن الانتصار، وصحح أوضاعه كلها على حساب الأهلي".

وأضاف: "الأهلي لا يستحق كلمة "هارد لاك" عطفًا على ما يحدث من الفريق، لأنه يمتلك نجوم كبار وقيمته السوقية بـ10 أضعاف الرياض، واليوم يخرج خاسر".

وواصل: "حتى لو كانت ركلة الجزاء لنادي الرياض غير صحيحة فالأهلي لا يستحق الفوز بهذا المستوى والروح، وكرة القدم ليست استعراض".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واختتم الشمراني تصريحاته قائلًا: "هزيمة الأهلي من الرياض هي امتداد لهزيمة الأخدود والنتائج السلبية، وإذا استمر على هذا الوضع سيخسر المركز الثالث".

ونشر الشمراني الفيديو عبر حسابه على منصة "إكس" معلقًا عليه: "ماذا بقي في وجوهكم من حياء؟ كتبتها ولم أقلها، الأهلي أجهز على عشاقه ولا يستحق هارد لاك".

SHAHID