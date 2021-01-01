مؤامرة ثنائية وعودة الروح للجسد .. قصة رحلة محمد نور ما بين الاتحاد والنصر

محمد نور .. أيقونة الاتحاد

"خروج الروح من الجسد؟"، نعم هو كان بمثابة هذه اللحظة عند إعلان نادي الاتحاد رحيله نجمه محمد نور في صدمة لعشاق العميد في موسم 2013 – 2014، حيث يعد لاعب الوسط أيقونه تمثل جزءًا من تاريخ النمور بكل تأكيد.

نور من أبرز المواهب التي مرت على الكرة السعودية خلال تاريخها، لكنه صادف الكثير من العوائق والخلافات والأزمات أدت إلى ضياع الكثير من مسيرته هباءًا، حيث كان يمتلك قدرات أكثر من رائعة.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، قصة خروج محمد نور من الاتحاد معشوقه الأول، إلى نادي النصر وعودته مرة أخرى بعد قضاء موسمًا واحدًا فقط بين صفوف العالمي..

المزيد من الفرق

محمد نور نشأ في نادي الاتحاد وتربى على حب العميد، حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول للنمور عام 1997 ليبدأ مسيرته الباهرة رفقة الأصفر والأسود وتحقيق الكثير من الألقاب أبرزها الثنائية الآسيوية التي لم يحققها أحدًا سوى الاتحاد.

استمر نور في العطاء طوال مسيرته، حتى جاءت الأزمة تلو الأخرى التي تزعزع وجوده داخل الفريق في بداية العقد الثاني من الألفية الماضية، وهو ما أكده اللاعب أن كان هناك تآمر للإطاحة به من دخل الاتحاد.

إجازة مرفوضة

بدأت الأزمة بمنح محمد نور إجازة من قبل إدارة نادي الاتحاد بسبب إبعاده عن الضغوط وتراجع مستوى الفريق خلال موسم 2012 – 2013 وهو لم يراه نور إجازة واعتبره إيقافًا، ولكنه رفضها وتطور الأمر بينهما بعد عدة جلسات أن نور طالب بفسخ تعاقده.

فسخ العقد

ووقع الخلاف واشتدت بعد أيام من طلب فسخ التعاقد ليصر اللاعب على طلبه بالرحيل، بعد وصوله مع إدارة النادي إلى طريق مسدود لحل الأزمة والعودة لتدريبات الفريق بشكل طبيعي ليفسخ عقده ويرحل عن معشوقه الاتحاد في صدمة قوية لجماهير النمور.

تآمر وإبعاد

"كانت هناك مؤامرة بين عادل جمجوم ونايف قزاز هم من سعوا منذ زمن في موضوع رحيلي عن النادي".. محمد نور فسر سر أزمته مع إدارة الاتحاد، وأن جمجوم والقزاز كانوا قبل تواجدهم في الإدارة يسعوا في إثارة الأزمات بينه وبين إدارة العميد.

لقبين مع النصر

لعب نور مع النصر موسمًا واحدًا حقق خلاله لقب الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ليواصل تألقه بقيمص فريقه الذي ترعرع فيه ولكن هو فريق من بين كبار الأندية السعودية أيضًا.

عودة الروح للجسد

لم يستطع محمد نور الابتعاد أكثر عن بيته الذي نشأ داخله، موسمًا واحدًا كان كافيًا خارج أسوار قلعة العميد ليعودة لارتداء قميصه والدفاع عن ألوانه مرة أخرى.

نور بعد عودته إلى الاتحاد تعرض لضربة موجعة وهي الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات، حيث تم اتخاذ منه عينة في لقاء الفتح والاتحاد في نوفمبر 2015 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين وقتها، واثبتت إيجابيتها بالإضافة إلى تحليل العينة الثانية وإثبات إيجابيتها أيضًا ليتم تنفيذ الإيقاف بشكل صادم.