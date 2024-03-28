لم يعد يحتمل .. رد فعل قاسٍ من تشافي تجاه صحفيين إسبانيين

المدرب الإسباني لم يعد يحتمل تصرفات الصحفيين

يبدو أن تشافي المدير الفني لبرشلونة لم يعد يحتمل تصرفات الصحفيين الإسبانيين تجاهه، ولذا أظهر رد فعل قاسٍ تجاه اثنين منهم.

صحيفة ماركا الإسبانية أفادت أن المدرب الإسباني رفع دعوى قضائية ضد الصحفيين، مانويل جابويس وخافيير ميجيل، بسبب معلومات كشفوا عنها خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت الصحيفة أن جابويس ادعى أن تشافي وجه له شتائم قذرة خلال رسالة أرسلها له بعد نشره لمقال وصف به البارسا بمهرج أوروبا، وقد نفى المدرب ذلك تمامًا ليعود الصحفي ويعترف أن الأمر لم يكن بشكل مباشر بل عبر طرف ثالث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما ميجيل فقد زعم أن تشافي أجبر أعضاء طاقمه الفني على وضع هواتفهم المحمولة على الطاولة بهدف تفتيشها ومعرفة من يُسرب أخبار الفريق، وقد وصف ذلك بارتكاب جريمة من جانب المدرب، وقد نفى تشافي ذلك الأمر جملة وتفصيلًا ووصفه بالكذب ورفع قضية ضد الصحفي.

يُشار أن المدرب السابق للسد القطري كان قد أوضح أن الإعلام الإسباني أحد أسباب استقالته من منصبه بنهاية الموسم الجاري.