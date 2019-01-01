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الدوري الإنجليزي الممتاز

لماذا بوجبا هو أسعد اللاعبين بقدوم سولشار؟

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Adrian Dennis
الأكثر مشاركة في أهداف يونايتد منذ قدوم النرويجي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق مانشستر يونايتد فوزاً هاماً للغاية على توتنهام هوتسبر بهدف نظيف في قمة منافسات الأسبوع الثاني عشر للبريميرليج.

 

صنع بول بوجبا هدف المباراة الوحيد لماركوس راشفورد، في استمرار صحوته الأخيرة منذ إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

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ومنذ قدوم النرويجي أولي جونار سولشار بدلاً منه، بات بوجبا أكثر لاعبي البريميرليج مشاركة في الأهداف، بواقع 8 أهداف.

 

سجل الفرنسي بالفعل 4 أهداف، كما صنع مثلهم، في انفجار معنوي وفني على كافة الأصعدة.

يذكر أن يونايتد قد حقق 6 انتصارات متتالية مع سولشار، تتضمن 5 في البريميرليج، ليواصل الاقتراب من المراكز المتقدمة.

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