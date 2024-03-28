"لا يريد الهلال" .. كروزيرو يكشف آخر تطورات المفاوضات بشأن بيريرا

اللاعب معار للنادي البرازيلي

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كشف برونو فاليرو، المسؤول الإعلامي لنادي كروزيرو البرازيلي، عن آخر تطورات المفاوضات مع الهلال بشأن ماتيوس بيريرا المعار لهم من الفريق السعودي.

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صانع الألعاب بدأ مسيرته مع كروزيرو في يناير 2023 معارًا من الهلال بعدما قضى فترة إعارة سابقة مع الوحدة الإماراتي، وذلك في أعقاب فشله مع الزعيم وخلافاته مع المدرب السابق رامون دياز.

كروزيرو يسعى لضم اللاعب نهائيًا لكنه يُواجه عدة عقبات أبرزها راتبه المرتفع مع الهلال ورغبة النادي السعودي في تعويض جزء كبير من ثمنه الذي وصل إلى 18 مليون يورو، وذلك حين ضمه من وست بروميتش ألبيون صيف 2021.

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المسؤول الإعلامي أكد لصحيفة الرياضية رغبة بيريرا بالبقاء مع كروزيرو ورفه العودة للرياض، مضيفًا "اللاعب سعيد معنا ويريد الاستمرار هُنا، ولكن هو يعلم بأن لديه عقدًا مع نادي الهلال، أي لا بد من إنهاء الأمر مع النادي السعودي".

أضاف حول تطورات المفاوضات "لا يوجد مستجدات أو تطورات حتى الآن بشأن انتقال بيريرا لنا بشكل نهائي، آخر ما وصلنا إليه تحدث عنه المدير الرياضي في مؤتمر صحافي منذ أسبوع".

المدير الرياضي بيدرو مارتينيز كان قد الأسبوع الماضي أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا مع الهلال، إذ قل "خضنا محادثات كثيرة، وهي تتطور بشكل جيد، لكن هناك جوانب مالية يجب النظر إليها، تخص النادي السعودي واللاعب".

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