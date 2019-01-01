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كأس الاتحاد الآسيوي للأندية

كأس الاتحاد الآسيوي - هلال القدس يتأهل للمجموعات بإقصاء النصر العماني

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الملك النصراوي تلقى الهزيمة ذهابًا وإيابًا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

خطف هلال القدس الفلسطيني بطاقة التأهل لدور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي بعدما تغلب على النصر العماني بهدف نظيف، على ملعب المجمع الشبابي بصلالة، بإياب الدور التمهيدي.

هدف الفريق الفلسطيني الوحيد جاء في الدقيقة 74 من عمر المباراة عن طريق عدى جبار، الذي انفرد بحارس النصر أحمد الرواحي ثم أسكن الكرة في الشباك.

وفشل الفريق العماني في استغلال كون المباراة على أرضه ووسط جماهيره، ليعوض هزيمته في الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد، وتلقى هزيمة جديدة ليودع البطولة.

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وينتظر أن يلاقي هلال القدس في المباراة الأولى بدور المجموعات الجيش السوري في 25 من الشهر الجاري، حيث يقع في المجموعة الأولى رفقة الوحدات الأردني والنجمة اللبناني والفريق السوري.

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