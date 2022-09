فيفا 23: رونالدو ونيمار وكل اللاعبين أصحاب مهارة 5 نجوم

هل تحب استعراض مهاراتك في لعبة فيفا 23؟ موقع جول يقدم لك قائمة بأفضل اللاعبين الذين يمكنك استعراض مهاراتك من خلالهم...

Five-star skills

Which skills and skillers will you be using on FIFA 23?