"عرض الاتحاد لشراء صلاح مثل الغش في ألعاب الفيديو!"

صفقة الاتحاد لضم محمد صلاح تشبه الغش في "لعبة فيفا"

SHAHID

يسعى نادي الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول من أجل مواصلة تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية، لكن يقف أمام الصفقة رغبة الريدز في الحفاظ على اللاعب في الأنفيلد لأطول فترة ممكنة، سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا انتهت في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، لكن لا تزال سوق الانتقالات جارية في السعودية حتى 7 سبتمبر 2023.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشبه لويس ستيل محلل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية محاولة النادي السعودي لضم صلاح بشخص يستخدام كود غش في لعبة فيفا الإلكترونية.

ليفربول رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لصلاح، ولكن النادي السعودي على استعداد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني من أجل الجناح الدولي المصري، وإذا تمت هذه الصفقة، فإن الاتحاد سيكسر الرقم القياسي العالمي للانتقالات، الذي تم تحقيقه في عام 2017 عندما انضم نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 198 مليون جنيه إسترليني.

قال ستيل خلال برنامج "Mail Sport's It's All Kicking Off Transfer Show": "إنها أموال لا تصدق، وقد يعرفها بعض المشاهدين الأصغر سنًا، إنها مثل لعبة فيفا الإلكترونية يمكنك فتح رموز الغش التي تمنحك أموالًا تقريبًا غير محدودة هذا ببساطة ما حصل عليه الاتحاد هنا، إنهم يقولون 200 مليون جنيه إسترليني ولكن ليس هناك سبب لمنعهم من الذهاب إلى مستويات أعلى من ذلك".

وأضاف: "يمكن أن يذهبوا إلى مبالغ فلكية وهو ما فعلوه بالفعل، يمكن أن يفجروا الأمور بشكل تام بالنسبة لليفربول، بعد الصيف الذي قضوه، إذا حصلوا على 200 مليون جنيه إسترليني بعد ذلك، سيكونون مرتاحين مالياً للغاية".

وأتم: "قد يؤثر ذلك عليهم خلال الستة أشهر المقبلة، لكنهم يمكن أن يقدموا عروضًا لبعض أفضل لاعبي العالم يمكن لمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني أن يحصلوا على أي لاعب تقريبًا في كرة القدم العالمية ليس لديّ القصد من قول أنهم سيذهبون ويدفعون 200 مليون جنيه إسترليني من أجل مبابي، ولكنهم سيملكون أموال لإعادة بناء الفريق بالكامل".

SHAHID