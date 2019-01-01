العنبري: نحترم شباب الأهلي وليس لدينا غيابات بالسوبر

مدرب الشارقة يتحدث عن تحديات فريقه

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق نادي الشارقة، على أنه يعتبر المنافسة على الألقاب، حافزًا كبيرًا، وليس ضغطًا على اللاعبين، وذلك قبل مباراة كأس السوبر الإماراتي.

العنبري قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أعتبر المنافسة على الألقاب حافزًا وليس ضغطًا، نحترم فريق شباب الأهلي لاعبين ومدربين، وأتمنى أن تكون بداية موفقة لنا جميعًا".

مدرب الشارقة تابع: "ليس لدينا أية غيابات، ومكنتنا مباريات الكأس من منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، لدينا ثقة في اللاعبين لتقديم أفضل مستوى ممكن".

وواصل: "طموحنا مع اللاعبين والإدارة، الاستمرار بين الفائزين، واستمرار هذا المشروع لسنوات قادمة ومواصلة النتائج الإيجابية."

وتحدث العنبري عن ريكاردو جوميز، حيث قال: "يعرف أنه مع فريق بطل ومنذ قدومه يقدم كل ما لديه".

واختتم العنبري تصريحاته قائلًا: "نعرف صعوبة الموسم القادم خاصة بعد الفوز بالدوري للمرة الأولى منذ وقت طويل، تركيزنا الأساسي والحالي ليس على الفوز بالدوري ولكن المنافسة لأطول فترة ممكنة".

الشارقة بطل الدوري، سيواجه شباب الأهلي دبي، بطل الكأس، في مباراة كأس السوبر الإماراتي، مساء غدٍ السبت.