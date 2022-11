رقم كارثي .. إنجلترا هي الأكثر مللًا بتاريخ كأس العالم!

قرر منتخب إنجلترا دخول تاريخ بطولات كأس العالم، ولكن من الباب الخلفي الذي لا يتمناه أي من المشاركين في المونديال.

الأسود الثلاثة اكتفوا بالتعادل السلبي من دون أهداف أمام الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، الجمعة، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويعتبر هذا التعادل هو الثاني عشر من نوعه في تاريخ مشاركات إنجلترا المونديالية، لتصبح أكثر المنتخبات مللًا في تاريخ البطولة، لعدم تحقيق أي منتخب آخر هذا العدد من التعادلات السلبية.

وفشل كذلك الفريق في الفوز على نظيره الأمريكي للمرة الثالثة، في واحدة من أسوأ المباريات في كأس العالم، حيث ظهر فريق المدرب جاريث ساوثجيت عاجزًا عن اختراق دفاعات الخصم.

12 - Tonight was England's 12th goalless draw at the World Cup; the most of any team in the tournament's history. Grind. pic.twitter.com/r3ZcdsWJfg