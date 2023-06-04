رحل وأخذ الإعجابات معه .. حسابات باريس سان جيرمان تنزف بسبب ميسي!

النجم الأرجنتيني تأثيره لا حصر له!

خسر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر موقع "إنستجرام" عدد غير معتاد من المتابعين وصل إلى حوالي 200 ألف متابع خلال ساعتين فقط مساء الأحد.

جاء هذا خلال أقل من 24 ساعة من الإعلان عن رحيل ليونيل ميسي، حيث وصل العدد الإجمالي من الحسابات التي ألغت متابعة باريس سان جيرمان إلى حوالي 600 ألف متابع.

بشكل عام يمثل ذلك المعدل ارتفاعًا كبيرًا في عدد مرات إلغاء الإعجاب اليومية من الحساب الكبير الذي يصل إلى حوالي 70 مليون متابعًا.

حيث كان أكبر عدد من المتابعين الذين ألغوا إعجابهم في يوم واحد حوالي عشرة آلاف وكان ذلك في الـ 30 من مايو الماضي.

جدير بالذكر أن باريس كان قد أعلن عن رحيل ميسي بنهاية الموسم الجاري، ويقترب النجم الأرجنتيني من الهلال السعودي أو من العودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة.