جول 25 | مركز متقدم لنجم الهلال وعودة جزائرية مميزة!

انطلاقة جديدة لجول 25 مع أفضل اللاعبين العرب في عام 2020

أصبح شغف كرة القدم في السنوات الأخيرة لا ينحصر على المستطيل الأخضر بأداء اللاعبين وأفكار المدربين وحسب، بل انتقل وبقوة إلى خارج الملعب خاصةً مع بداية حقبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، واللذان استحواذا على الجوائز الفردية طوال عقد كامل من الزمان.

موقع جول واكب هذا التطور من خلال تدشين جائزة جول 50 في موسم 2007/2008، التي يتم منحها لأفضل لاعب بتصويت فريق عمل الموقع في كل عام، وبالطبع احتكرها الدون والبرغوث ولم يسمحا لها بالإفلات منهما إلا في مناسبات محدودة.

ومع ظهور العديد من النجوم العرب من أصحاب الطراز المميز، قرر جول تقديم نسخة أخرى من جائزته العالمية في عام 2017 وكانت بعنوان جول 25 .

المزيد من الفرق

والآن نحن في الموعد السنوي من كل عام، مع القائمة المكونة من أفضل 25 لاعبًا عربيًا على مدار عام 2020 الذي شهد العديد من التقلبات بسبب فيروس كورونا.

الإعلان الرابع يتضمن تواجد ثلاثة لاعبين من المركز الثالث عشر وحتى الحادي عشر، لنستكمل الطريق نحو للتعرف على أفضل النجوم العرب العام الماضي.

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سالم الدوسري

جناح الهلال السعودي نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع مثلهم بكل البطولات مع الفريق على مدار عام 2020، بعد المعاناة التي مر بها في آواخر 2019.

وأما على الصعيد الجماعي، فقد نجح صاحب الـ29 سنة في التتويج مع فريقه بلقب الدوري السعودي لموسم 2019/2020.

سفيان أمرابط

لاعب الوسط المغربي مر بفترات مميزة على مدار العام الماضي، حيث أصبح من العناصر الأساسية لفيورنتينا بالدوري الإيطالي.

صاحب الـ24 سنة شارك في 17 مباراة مع فيورنتينا بالدوري والكأس هذا الموسم، ليحافظ على مكانه بتشكيل الفريق منذ الموسم الماضي.

سعيد بن رحمة

عام 2020 كان من أهم الأعوام على النجم الجزائري المتألق، حيث كان قريبًا من قيادة برينتفورد من التأهل للدوري الإنجليزي ولكنه فشل في عبور المرحلة التمهيدية.

تأثير اللاعب كان واضحًا للجميع في قيادة فريقه للمرحلة التمهيدية المؤهلة للبريميرليج، حيث سجل 14 هدفًا مع الفريق خلال عام 2020، لينتقل إلى صفوف وست هام في الصيف.

الأم دائمًا وأبدًا 😍👩‍👦



سعيد بن رحمة مع مصطحبًا والدته معه أثناء توقيعه لفريقه الجديد وست هام في لفتة راقية تعكس لك الكثير. 👏 pic.twitter.com/6FFNN5PFkW — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 16, 2020

وأما مع فريقه الجديد فقد نجح بن رحمة في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما بكل البطولات مع الفريق الإنجليزي حتى الآن.

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انتظرونا مع قائمة أخرى من أفضل النجوم العرب، قبل الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2020 يوم 18 يناير الجاري.