أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، كما نتابع مواجهات ودية قوية استعدادًا للبطولات القادمة وعلى رأسها مونديال 2026، وتتواصل مباريات الدور الثاني في كأس العالم تحت 17 عامًا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم وكذلك كأس العالم تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

جدول مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 "15-11-2025"

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولتان 5 و9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كازاخستان - بلجيكا 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports HD 1علي محمد علي
قبرص - النمسا 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 4مصطفى ناظم
جورجيا - إسبانيا 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي
تركيا - بلغاريا 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 2محمد المبروكي
ليشتنشتاين - ويلز 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN Sports HD 3أحمد فؤاد
سلوفينيا - كوسوفو 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 5محمد فوزي
سويسرا - السويد 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 1علي سعيد الكعبي
البوسنة والهرسك - رومانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 4محمد بركات
اليونان - اسكتلندا 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 2عبدالله الغامدي
الدنمارك - بيلاروسيا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports HD 3سمير اليعقوبي

كأس العالم تحت 17 عامًا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
السنغال - أوغندا 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN Xtra 2نوفل باشي
كوريا الجنوبية - إنجلترا 15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN Xtra 4عامر الخوذيري
إيطاليا - التشيك 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Xtra 3عبدالله الغامدي
اليابان - جنوب أفريقيا 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتbeIN Xtra 1جواد بدة
ألمانيا - بوركينا فاسو 17:45 السعودية، 18:45 الإماراتbeIN Xtra 4أحمد سوكو
فنزويلا - كوريا الشمالية 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Xtra 2باسم الزير
النمسا - تونس 18:45 السعودية، 16:45 تونسbeIN Xtra 3عصام الشوالي
كرواتيا - أوزبكستان18:45 السعودية، 19:45 الإماراتbeIN Xtra 1محمد نضال

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
البرازيل - السنغال19:00 السعودية، 20:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 2
الكويت - تنزانيا21:00 السعودية والكويت، 22:00 الإماراتالكويت الرياضية

