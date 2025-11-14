جدول مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، كما نتابع مواجهات ودية قوية استعدادًا للبطولات القادمة وعلى رأسها مونديال 2026، وتتواصل مباريات الدور الثاني في كأس العالم تحت 17 عامًا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم وكذلك كأس العالم تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 "15-11-2025"

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولتان 5 و9

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كازاخستان - بلجيكا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports HD 1 علي محمد علي قبرص - النمسا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 4 مصطفى ناظم جورجيا - إسبانيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي تركيا - بلغاريا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 2 محمد المبروكي ليشتنشتاين - ويلز 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 3 أحمد فؤاد سلوفينيا - كوسوفو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 5 محمد فوزي سويسرا - السويد 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 1 علي سعيد الكعبي البوسنة والهرسك - رومانيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 4 محمد بركات اليونان - اسكتلندا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 2 عبدالله الغامدي الدنمارك - بيلاروسيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 3 سمير اليعقوبي

كأس العالم تحت 17 عامًا - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السنغال - أوغندا 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN Xtra 2 نوفل باشي كوريا الجنوبية - إنجلترا 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN Xtra 4 عامر الخوذيري إيطاليا - التشيك 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Xtra 3 عبدالله الغامدي اليابان - جنوب أفريقيا 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات beIN Xtra 1 جواد بدة ألمانيا - بوركينا فاسو 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات beIN Xtra 4 أحمد سوكو فنزويلا - كوريا الشمالية 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Xtra 2 باسم الزير النمسا - تونس 18:45 السعودية، 16:45 تونس beIN Xtra 3 عصام الشوالي كرواتيا - أوزبكستان 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات beIN Xtra 1 محمد نضال

مباريات ودية - منتخبات