جدول مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، والتي أبرزها لقاء مانشستر سيتي وليفربول، كما نتابع أيضاً لقاءات الدوري الإسباني، حيث يلتقي ريال مدريد بفريق رايو فاييكانو، بينما يواجه برشلونة سيلتا فيجو.

بالاضافة إلى مباريات ضمن الدوري الألماني، الفرنسي والإيطالي، ولُعشاق ليونيل ميسي نصيب، حيث يلتقي إنتر ميامي وناشفيل في لقاء مهم ضمن الدوري الأمريكي، وعلى صعيد اللقاءات العربية، فنحن على موعد مع ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

ويمكن مشاهدة مباريات إنتر ميامي في الأمريكي عبر منصة "Apple TV".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 "09-11-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - برايتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD محمد السعدي برينتفورد - نيوكاسل 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD حفيظ دراجي نوتينجهام فورست - ليدز يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD أحمد عبده أستون فيلا - بورنموث 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 9 HD نوفل باشي مانشستر سيتي - ليفربول 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيك بيلباو - ريال أوفييدو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عامر الخوذيري رايو فاييكانو - ريال مدريد 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 2 HD علي محمد علي فالنسيا - ريال بيتيس 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 HD عبد الله الغامدي ريال مايوركا - خيتافي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد بركات سيلتا فيجو - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي سعيد الكعبي

الدوري الإيطالي - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتالانتا - ساسوولو 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات STARZPLAY غازي العمري STC بولونيا - نابولي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات STARZPLAY عيسى الحربين STC روما - أودينيزي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات STARZPLAY فيصل الهندي STC شاشا فهد العتيبي الإنتر - لاتسيو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات STARZPLAY محمد الشامسي STC شاشا علي دراج

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فرايبورج - سانت باولي 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد VIP عائد العصيمي شتوتجارت - أوجسبورج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد VIP محمد الخامسي فرانكفورت - ماينتس 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات MBC Action أحمد النفيسة شاهد VIP

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لوريان - تولوز 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Xtra 4 محمد بركات ستراسبورج - ليل 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 6 HD باسم الزير أنجيه - أوكسير 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 9 HD جواد بدة ميتز - نيس 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Xtra 4 محمد المبروكي ليون - باريس سان جيرمان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 HD أحمد البلوشي

كأس السوبر المصري

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيراميكا كليوباترا - بيراميدز 14:45 مصر، 16:45 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 محمد الشامسي ON Sport 1 لم يُعلن بعد الأهلي - الزمالك 17:30 مصر، 19:30 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبد الله ON Sport 1 بلال علام دبي الرياضية 1 رؤوف خليف

دوري يلو السعودي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة أبها - الجندل 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات قنوات ثمانية البكيرية - الجبيل 17:55 السعودية، 18:55 الإمارات قنوات ثمانية الرائد - الأنوار 17:55 السعودية، 18:55 الإمارات قنوات ثمانية

الدوري الأمريكي