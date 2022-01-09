جدول ترتيب هدافي أمم إفريقيا 2021

بعد شكوك حول خوض البطولة من عدمها وتأجيلها لعام كامل بسبب جائحة كورونا، أقيمت أخيرًا أمم إفريقيا في الكاميرون.

البطولة انطلقت يوم 9 يناير لتشهد بداية الإثارة والمتعة مع رغبة أكثر من منتخب في تحقيق اللقب القاري.

وبعيدًا عن المنافسة بين المنتخبات المختلفة، هناك سباق آخر بين اللاعبين لحسم لقب الهداف والذي قد يساعد بلادهم على حصد اللقب.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

بالتأكيد سنعيش منافسة قوية على لقب هداف كأس أمم إفريقيا 2021 كالتي سنعيشها على اللقب، فمن يحصدهما في النهاية؟

ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021: بداية قوية لنجم النصر

فينسيت أبو بكر سجل هدفين في المباراة الافتتاحية للبطولة ليتصدر القائمة في اليوم الأول.