جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026...

انطلق موسم 2025-2026، من الدوري الإسباني يوم الجمعة 15 أغسطس، ومن المنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.

تمكن برشلونة، في الموسم الماضي من تحقيق لقب الدوري بعد منافسة قوية مع ريال مدريد، ولكن في الموسم الحالي سيعمل النادي الملكي، بتدعيماته الجديدة سواء على مستوى اللاعبين او الجهاز الفني، لاستعادة لقب الدوري من البلوجرانا.

ونجح كليليان مبابي، نجم ريال مدريد، من حسم لقب الهداف بعد منافسة قوية مع عدد من اللاعبين، وفي الموسم الحالي من المتوقع أن نرى سباقًا كبيرًا لحسم لقب الهداف مع وصول ماركوس راشفورد إلى برشلونة وغيرهم من النجوم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2025-2026: بيري ميلا يصل للهدف الخامس

المركزاللاعبعدد الأهداف
1كيليان مبابي - ريال مدريد13
2روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة8
=3فيران توريس - برشلونة7
=3جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد7
=5إيتا إيونج - ليفانتي / فياريال6
=5فيدات موريكي - مايوركا6
=7فينيسيوس جونيور - ريال مدريد5
=7بيري ميلا - إسبانيول5
=7ميكيل أويارزابال - ريال سوسييداد5
=7بورخا ايجليسياس - سيلتا فيجو5
=7كوتشو هيرنانديز - ريال بيتيس5
=12أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد4
=12إيفان روميرو - ليفانتي4
=12أندري سيلفا - إلتشي4
=12بورخا مايورال - خيتافي4
=12أنتي بوديمير - أوساسونا4
=12تاجون بوكانان - فياريال4
=12خورخي دي فروتوس - رايو فاييكانو4
=12رافا مير- إلتشي4
=12أنتوني - ريال بيتيس4
=12ألبرتو موليرو - فياريال4
=12لامين يامال - برشلونة4
=12هوجو دورو - فالنسيا4
=12فيرمين لوبيز - برشلونة4
=12جيرارد مورينو - فياريال4
=26جود بيلينجهام - ريال مدريد3
=26أردا جولر - ريال مدريد3
=26رافينيا - برشلونة3
=26عبد الصمد الزلزولي - ريال بيتيس3
=26روبرتو فرنانديز - إسبانيول3
=26أدريان ليزو - خيتافي3
=26كريستيان ستواني - جيرونا3
=26فلاديسلاف فانات - جيرونا3
=26برايس مينديز - ريال سوسييداد3
=26أرنو دانجوما - فالنسيا3
=26إسحاق روميرو - إشبيلية3
=26كارلوس فيسنتي - ديبورتيفو ألافيس3
=26ألفارو جارسيا - رايو فاييكانو3
=26روبن فارجاس - إشبيلية3
=40راشفورد - برشلونة 2
=40بيدري - برشلونة 2
=40نيكولاس بيبي - فياريال2
=40بابي جاي - فياريال2
=40جورج ميكوتادزي - فياريال2
=40خافي بوادو - إسبانيول2
=40بابلو فورنالس - ريال بيتيس2
=40جوليانو سيميوني - أتلتيكو مدريد2
=40أليكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد2
=40كارلوس ألفاريز - ليفانتي2
=40دييجو لوبيز - فالنسيا2
=40أكور أدامز - إشبيلية2
=40أليكسيس سانشيز - إشبيلية2
=40توني مارتينيز - ديبورتيفو ألافيس2
=40ماتيو جوزيف - مايوركا2
=51أوهان سانسيت - أتلتيك بيلباو1
=51نيكو ويليامز - أتلتيك بيلباو1
=51مروان سنادي - أتلتيك بيلباو1
=51تاكيفوسا كوبو - ريال سوسييداد1
=51إسحاق بالازون - رايو فاييكانو1
=51ميجيل روبيو - إسبانيول1
=51لوسيان آجومي - إشبيلية1
=51روبرت نافارو - أتلتيك بيلباو1
=51دودي لوكيباكيو - إشبيلية1
=51ناهويل تيناجليا - ديبورتيفو ألافيس1
=51خوسيه موراليس - ليفانتي1
=51جيريمي توليان - ليفانتي1
=51كريستانوس أوتشي - خيتافي1
=51أيتور رويبال - ريال بيتيس1
=51لوكا إيليش - ريال أوفييدو1
=51سالومون روندون - ريال أوفييدو1
