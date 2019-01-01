ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يحلق في الصدارة منفردًا بالفوز على بلد الوليد

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020 بعد فوز برشلونة على بلد الوليد وتعادل أتلتيكو مدريد مع ألافيس في الجولة الحادية عشر من الليجا

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت النسخة 89 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 16 أغسطس 2019 ميلاديًا 15 ذو الحجة 1440 هجريًا، ومن المتوقع أن يكون الموسم الحالي أكثر إثارةً من ذي قبل بعد التطور الكبير الذي ظهر عليه أتلتيكو مدريد في مباريات الإعداد للموسم الجديد، وإبرامه العديد من الصفقات في سوق الانتقالات.

كان ميركاتو الليجا الصيفي مثيرًا جدًا وشهد تحركًا كبيرًا خاصةً من طرف ريال مدريد الذي ضم هازارد من تشيلسي ويوفيتش وميندي وغيرهم، ولم يقف برشلونة مكتوف الأيدي، بل تحرك نحو الروخيبلانكوس وضم منه نجمه الفرنسي جريزمان، والذي عوضه سيميوني بالبرتغالي جواو فليكس.

فاز البلاوجرانا بالنسخة السابقة من الدوري الإسباني بعد أن جمع 87 نقطة، وكان الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد الذي حصل على المركز الثاني 11 نقطة، أما ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة فقد حصل على المركز الثالث، وأكمل المربع الذهبي المتأهل لدوري أبطال أوروبا فالنسيا.

غرد ليونيل ميسي وحيدًا في صدارة جدول ترتيب هدافي الليجا الموسم الماضي بعد رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس، وحصل على لقب الهداف بعد أن سجل 36 هدفًا، وجاء خلفه الثنائي لويس سواريز وكريم بنزيمه برصيد 21 هدفًا لكلٍ منهما.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإسباني موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

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ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020

كانت بداية الجولة 11 من الدوري الإسباني في منتصف الأسبوع على غير العادة، وفي الافتتاحية تعادل أتلتيكو مدريد مع ألافيس، ثم انتصر برشلونة على بلد الوليد وأصبح في الصدارة منفردًا.

ترتيب الدوري الإسباني:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برشلونة 10 7 1 2 28 11 +17 22 2 غرناطة 10 6 2 2 17 10 +7 20 3 أتلتيكو مدريد 11 5 5 1 11 6 +5 20 4 ريال سوسيداد 10 6 1 3 17 10 +7 19 5 إشبيلية 10 6 1 3 13 11 +2 19 6 ريال مدريد 9 5 3 1 16 9 +7 18 7 فياريال 10 5 2 3 24 14 +10 17 8 أوساسونا 10 3 5 2 10 9 +1 14 9 بلد الوليد 11 3 5 3 11 14 -3 14 10 أتلتيك بلباو 10 3 4 3 8 7 +1 13 11 خيتافي 10 3 4 3 14 14 0 13 12 فالنسيا 10 3 4 3 14 16 -2 13 13 ألافيس 11 3 3 5 9 14 -5 12 14 ليفانتي 10 3 2 5 10 12 -2 11 15 مايوركا 10 3 1 6 7 13 -6 10 16 إيبار 10 2 3 5 10 15 -5 9 17 سيلتا فيجو 10 2 3 5 5 12 -7 9 18 ريال بيتيس 10 2 3 5 12 20 -8 9 19 إسبانيول 10 2 2 6 5 15 -10 8 20 ليجانيس 10 1 2 7 5 14 -9 5