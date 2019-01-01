بيرس: كومباني سيكون صفقة الصيف الأبرز

ستيوارت بيرس يبدو متفاجئًا من رحيل فينسينت كومباني عن مانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم الكرة الإنجليزية سابقًا ستيوارت بيرس إن رحيل نجم وقائد مانشستر سيتي فينسينت كومباني عن الفريق يعد صادمًا بالنسبة له.

وكان فينسينت كومباني قد أعلن رحيله عن مانشستر سيتي رسميًا عقب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب واتفورد السبت الماضي.

وانتقل كومباني إلى أندرلخت البلجيكي، حيث سيمثل الفريق كلاعب وكمدرب في نفس الوقت في تجربة ينتظرها الجميع في إنجلترا وخارجها.

وحول ذلك، قال ستيوارت بيرس إن رحيل فينسينت كومباني عن مانشستر سيتي كان غير متوقع بالنسبة له عقب نهاية الموسم المنصرم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "لقد كان كومباني أحد أفضل لاعبي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم، لقد كان عاملًا هامًا لخسم بطولة الدوري على وجه التحديد"

وتابع: "بالنسبة لي سيكون هذا الانتقال هو الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة أيًا كانت الصفقات التي سيتم إجراؤها خلاله"

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يذكر أن فينسينت كومباني كان قد حقق العديد من البطولات مع مانشستر سيتي في فترته الذهبية مع النادي، تلك التي كان أبرزها 4 بطولات للبريميرليج.