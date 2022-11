بنزيما يرد على أنباء عودته لفرنسا بالهروب إلى "مكان سري"

انتشرت على مدار الساعات الماضية بعض الأنباء حول عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا بكأس العالم، ولكن نجم ريال مدريد ترك قطر وتوجه إلى مكان سري بعيدًا عن أعين الجميع.

بنزيما تعرض لإصابة قوية في بداية البطولة، تسببت في خروجه من قائمة المدرب ديدييه ديشان لمونديال قطر 2022، ويبدو أن كل التكهنات حول عودته لا تمت للواقع بصلة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن توجه المهاجم المخضرم إلى ما أطلقت عليه "مكان سري" من أجل قضاء فترة إجازة تصل إلى أسبوع.

وأوضحت أن بنزيما شوهد وهو يتواجد بجزيرة لا ريونيون بالمحيط الهندي ومن المقرر أن يقضي أسبوعًا هناك قبل العودة إلى التدريبات مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى ابتعاد اللاعب عن جاهزيته بنسبة 100% من أجل المشاركة في المباريات، مما يعني ضعف حظوظه في الظهور بالمونديال.

❗️Karim Benzema has arrived at the Indian Ocean island of La Réunion. He'll spend a week in a 'secret location' before returning to Real Madrid to train. @lequipe #rmlive 🏖️ pic.twitter.com/N3PUK21xt9