الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بعد وقف انتقاله للصين.. جاريث بيل يرفض التدرب مع ريال مدريد

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Getty Images
جاريث بيل يرفض التدريب مع ريال مدريد عقب إيقاف صفقة انتقاله إلى جيانجسو الصيني

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

رفض النجم الويلزي جاريث بيل خوض الحصة التدريبية مع ريال مدريد والتي كان من المقرر لها أن تقام صباح اليوم الإثنين.

وكانت المصادر قد تحدثت عن اقتراب خروج جاريث بيل من ريال مدريد الذي يبحث عن عرض مناسب لتسويق نجمه الويلزي.

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ووصلت المصادر إلى اتفاق بين إدارة الميرينجي ونادي جيانجسو الصيني على ذهاب التي جي بي إلى هناك، ولكن الصفقة تعطلت فجأة في الوقت الذي انتظر فيه الجميع الإعلان الرسمي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وعقب توقف الصفقة المفاجئ، رفض بيل إجراء الحصة التدريبية اليوم بشكل طبيعي وغاب عنها دون إبداء سبب منطقي لذلك.

وكان الفريق الصيني والمملوك لمجموعة سونينج الاستثمارية والمالكة لنادي إنتر الإيطالي قد عرض راتبًا خرافيًا لاستقطاب بيل.

ولكن الأزمة مع ريال مدريد أن العرض الصيني أراد التعاقد مع بيل بدون دفع أي مقابل للفريق الملكي، وهو ما ترفضه إدارته نظرًا لبحثها عن الأموال من أجل تمويل صفقات الميركاتو الحالي.

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أن تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن بيل بات قريبًا من الاستمرار مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل بسبب عدم وصول عروض مناسبة له تقنع إدارة الميرينجي..

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