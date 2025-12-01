"بيبي لوكاكو" من أسفل "القاع" إلى قمة أوروبا.. قصة نجاح مذهلة لـ"الفاشل"بروميس ديفيد!

"بيبي لوكاكو" هذا هو اللقب الذي يحب الصحفيون البلجيكيون استخدامه عند الكتابة عن بروميس ديفيد. وهي مقولة لمدرب المهاجمين السابق، كيفن ميرالاس. لكن لا يتوجب عليك أن تكون بلجيكياً لتلاحظ أوجه التشابه الصارخة بين الاثنين. يوضح ديفيد هذا الأمر بجلاء في الثلاثين من مارس. يواجه فريقه "يونيون سان جيلواز" فريق "رويال أنتويرب" في ملعبه "جوزيف مارينستاديون". يُرسل ديفيد في عمق الملعب ويبدو أنه قد هرب من دفاع أنتويرب.

وقد فعل ذلك بالفعل، لكن روزين بوجينوف يبذل قصارى جهده لصد ديفيد. الأمر الوحيد هو: ديفيد قوي. قوي جداً في الواقع. يقول المهاجم في بودكاست "The Footy Culture" عن الهدف الذي انتشر بسرعة البرق على الإنترنت: "بينما كنت أركض، شعرت بمخلب في رقبتي. عندما استحممت لاحقاً، كان الأمر مؤلماً للغاية لأنه مزق الجلد عن رقبتي حرفياً. لقد نزفت طوال المباراة ولم أدرك ذلك حتى".

وتابع قائلاً: "اتجهت مباشرة نحو المرمى، ولم أكن أرى سوى العشب الأخضر. لم أرغب في الغطس أو السقوط. ثم أمسك بي مرة أخرى. فكرت: أيها الوغد اللعين! أرجعت ذراعيّ للخلف فتمزق قميصي. كنت سعيداً بذلك، لأنه في كل مرة كان يشد فيها ذلك القميص، كنت أشعر وكأنني أختنق". لم يتبق سوى نصف قميصه الأصفر سليماً. بدا الأمر وكأنه لا يقهر، مشهد سينمائي. بنصف قميص فقط، يتحرر ديفيد أخيراً من بوجينوف. لكن المدافع أبطأ حركته بما يكفي. ظهر مدافع آخر من أنتويرب الآن، لكن بمراوغة جسدية بسيطة، يتخلص منه هو الآخر. يوجه ديفيد الكرة داخل الشباك، ويضرب صدره بقوة ويصرخ بصوت عالٍ. "تم استبدالي ثم نظرت إلى هاتفي. كان الهدف قد نُشر بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي وبدا الأمر فظيعاً. لقد كان مجرد اعتداء!".

وواصل: "قام مديرنا الرياضي بتعليق ذلك القميص في منشأة التدريب الجديدة الخاصة بنا، جنباً إلى جنب مع جميع أنواع الأطقم التاريخية الأخرى من تاريخ يونيون. قال: هذا القميص يرمز إلى يونيون: الأمر يتعلق بالمرونة والقوة وعدم الاستسلام". هذه الأشياء الثلاثة بالتحديد هي التي ترمز إلى المسار المهني غير العادي لديفيد. دعونا نعود بالزمن قليلاً. الطريق إلى يونيون طويل، طويل جداً.

كطفل، كان ديفيد دائماً صبياً مفعماً بالطاقة. يبتسم قائلاً: "اعتقد أساتذتي أنني طفل جيد، لكنهم رأوا أيضاً أنني كنت مصدر إلهاء للآخرين". نشأ في برامبتون، وهي مدينة في مقاطعة أونتاريو الكندية. إنها مسقط رأس المواهب. فمهاجم فينورد الحالي كايل لارين، وأتيبا هاتشينسون (لاعب آيندهوفن سابقاً) وتاشون بوكانان (لاعب إنتر سابقاً) لديهم جميعاً جذور هناك.

ومع ذلك، لم يكتشف ديفيد حبه لكرة القدم في كندا، بل في لاجوس، نيجيريا. كطفل صغير، عاش هناك مع أجداده. كان عمه مشجعاً كبيراً لتشيلسي. أخبر صحيفة "Het Laatste Nieuws": "لن أنسى أبداً حين كان يقلني من منزل جدتي. كنت أجلس في الجزء الخلفي من دراجته النارية ونذهب معاً إلى الحانة لمشاهدة المباريات". عندما عاد إلى كندا بعد بضع سنوات، بحث عن هواية ليفرغ طاقته فيها. في البداية، كان البيانو، ولكن عندما انكسر - "لقد أزعجني ذلك حقاً!" - ذهب ديفيد للبحث عن شيء آخر. وسرعان ما وجد حبه الجديد: كرة القدم.

بروميس ديفيد كندا

تم اكتشاف الصبي من قبل أكاديمية المواهب في نادي "تورونتو إف سي"، ولكن في سن الخامسة عشرة أُجبر على المغادرة. لم يكن جيداً بما فيه الكفاية ببساطة. قضى ثلاث سنوات مع شبه المحترفين في "فوجان" بكندا، وفي عام 2019، في سن الثامنة عشرة، حصل على فرصته الأولى في أوروبا، مع "إن كيه ترني"، وهو فريق كرواتي في الدرجة الثالثة. بالتأكيد لم تكن قصة نجاح رومانسية. مرة أخرى، مسار ديفيد المهني طويل ووعر. يتنهد قائلاً: "حدثت أشياء في كرواتيا لم أجرؤ حتى على إخبار والديّ عنها". ويستحضر ذكرى مؤلمة.

مدربه في زغرب عنصري. "لم يكن يريد أشخاصاً سوداً، أفارقة، في فريقه. قال لي أشياء غريبة. (Crnac) على سبيل المثال. وهذا يعني (أسود - بتحقير). ذات مرة، لم يترجم زملائي في الفريق ما صرخ به في جلسة تدريبية إلا بعد شهر. لأنهم وجدوا الأمر فظيعاً للغاية. تجمد الجميع في اللحظة التي قال فيها ذلك. كان شيئاً مثل: (لا سمح الله أن أضع لاعباً أسود في فريقي أبداً)". أُعيد ديفيد إلى فريق الشباب، لكنه استعاد سعادته تحت قيادة مدرب مختلف، رايكو فيدوفيتش. عندما أصبح فيدوفيتش مدرباً للفريق الأول بعد فترة وجيزة، منح المهاجم الغزير التهديف فرصة. نزل كبديل وسجل على الفور. "كانت أكبر لحظة في حياتي. شعرت وكأنها انتقام من ذلك الرجل".

سرعان ما غادر ديفيد زغرب. أخرجه وكيله من أوروبا مرة أخرى ووضعه في الدرجة الثانية في الولايات المتحدة، في نادي "إف سي تولسا". لم يكن نجاحاً. لذا، حاول مرة أخرى. في مالطا، مع نادي الدرجة الأولى "فاليتا". "خسرت نهائي الكأس هناك. لقد حطمني ذلك. بكيت ثلاث مرات في حياتي عندما تعلق الأمر بكرة القدم. كانت تلك المباراة واحدة منها. كانت ابنة أخي ليز في الملعب في ذلك الوقت والتقطت صورة لي على الشاشة الكبيرة. تماماً بينما كنت أبكي. يا رجل، شكلي قبيح عندما أبكي".

عندما انتهت مغامرة مع نادٍ مالطي آخر، "سايرنس إف سي"، بخيبة أمل أيضاً - وكان ديفيد يبلغ من العمر 21 عاماً الآن - بدا أن مهنة لاعب كرة القدم المحترف بعيدة جداً. "أراد والداي أن أعود إلى المنزل. حتى ذلك الحين، كانا يدعمانني دائماً. لكنهما فقدا الأمل". لكن ديفيد ليس مستسلماً. هذه الكلمة ليست حتى في قاموسه. "طلبت منهما فرصة واحدة أخرى". وسرعان ما جاءت تلك الفرصة. في إستونيا، في نادي "كاليو إف سي". قطع بروميس ديفيد وعداً لنفسه. وضع خطة خمسية. جوهر الخطة: العمل بجد، وتسجيل الكثير من الأهداف في إستونيا وتأمين عقد مع فريق إسكندنافي أكبر. وبعد ذلك، بطموح أكبر قليلاً، التسجيل للمنتخب الوطني والمنافسة في كأس العالم.

بروميس ديفيد يونيون

"كانت الفكرة: إما أن ألعب كرة القدم بشكل جيد حقاً، أو أكون فاشلاً"، يلخص ديفيد الأمر في بودكاست "The Footy Culture": "لم أكن أرغب حقاً في الذهاب إلى المدرسة". لكنه واجه وقتاً عصيباً في إستونيا أيضاً. كان يُنظر إليه على أنه "مشروع" وسُمح له في البداية بالانضمام إلى فريق شباب كاليو. هناك، مع ذلك، سجل الكثير من الأهداف وسُمح له بالانضمام إلى الفريق الأول. أخيراً، بدا أن رحالة كرة القدم على الطريق الصحيح. "كنا متقدمين 2-1 في نهاية الشوط الأول وكنت ألعب بشكل جيد جداً. لقد استدرجونا ثم لعبوا كرات طويلة، لذلك كمهاجم لم أضغط عليهم عندما كنا متقدمين".

"دخلت إلى غرفة تغيير الملابس، وأمسك بي الرئيس من رقبتي وسحبني للخارج. (هل هكذا تريد أن تلعب؟ ألا تعرف ما يفعله والدك لإبقائك هنا؟ عمري ستون عاماً وأتحرك أكثر منك!)"، يسرد ديفيد الكلمات التي ألقيت عليه.

وزاد: "في الشوط الثاني، سجلت مرة أخرى وفزنا 4-3. كان جميع زملائي يحتفلون في غرفة الملابس وأنا في الحمام أبكي لأن الرئيس اتصل للتو بوالدي ووكيلي وقال إن إحضاري إلى النادي كان خطأً فادحاً. لم يكن لدي شقة، بل كنت أقيم في نزل. في الوقت نفسه، كان جميع أصدقائي من الوطن يتخرجون. كان معي بطاقة فيزا الائتمانية الخاصة بوالدي لأنني لم أكن أجني أي أموال من كرة القدم. حينها فكرت حقاً: ماذا أفعل بحياتي؟".

بمجرد أن هدأت المشاعر وقام "الزمن" بعمله، ضمن ديفيد أخيراً مكاناً في الفريق الأول. في موسم انطلاقته، سجل أربعة عشر هدفاً في ست عشرة مباراة. الآن لم يعد بإمكان كاليو تجاهل قدراته. في الواقع، رفضوا السماح له بالمغادرة تحت أي ظرف من الظروف: "كان الأمر جنونياً. توسلت إليهم: أرجوكم حرروني. تلك الأوقات جعلتني أفهم كيف يشعر الناس عندما يضطرون للعمل في وظيفة من 9 إلى 5 يكرهونها". نجح توسله. توصل كاليو إلى اتفاق مع "يونيون سان جيلواز"، وهكذا غادر ديفيد إلى بلجيكا.

في بلجيكا، لم يأت الأمر بسهولة لديفيد ولم تكن الصحافة الوطنية عمياء عن تلك الحقيقة أيضاً. بعد مباراة واحدة فقط ضد كلوب بروج، صدر الحكم. ديفيد "إهدار لصفقة انتقال" و"فاشل". "بعد مباراة واحدة فقط!" يسخر ديفيد لصحيفة "Het Laatste Nieuws". "عدت إلى المنزل وكتبت تلك الجملة. كل صباح قبل أن أغادر للتدريب، كنت أنظر إليها. كانت تمدني بالوقود. لأفعل ما هو أفضل، لأثبت أن الجميع على خطأ. سبعة عشر هدفاً وخمس تمريرات حاسمة... هذه ليست مزحة ولم تعد إهداراً، أليس كذلك؟" يشير إلى نفس الصحافة، مشيراً إلى معدل أهدافه المثير للإعجاب.

ديفيد، الذي أصبح الآن لاعباً دولياً ثماني مرات مع كندا، والذي لعب أيضاً لنيجيريا في شبابه، يحق له بالفعل إثبات خطأ المشككين فيه. إنه يسجل بانتظام في بلجيكا، ولكنه يطلق قذائفه بانتظام في أوروبا أيضاً. سجل ضد أياكس بقيادة فرانشيسكو فاريولي، وفعلها مرة أخرى مؤخراً ضد آيندهوفن. في الأسبوع الماضي، سجل ديفيد الهدف الوحيد في المباراة ضد جلطة سراي، مؤمناً ثلاث نقاط عند بوابات جحيم إسطنبول. المهاجم قوي بدنياً وذهنياً وسريع جداً. أسلحة يمكنه من خلالها فرض شيء ما في كل مباراة. بملفه الشخصي، ليس من المستغرب أن تتابعه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل وست هام يونايتد عن كثب. ومع ذلك، لا يبدد ديفيد كل الشكوك.

يبدو ديفيد أخرقاً، جامحاً، وبالتأكيد ليس قناصاً دقيقاً، ونقص تركيزه واضح. ديفيد لغز للكشافة. لا يستطيع "أن يطفو على الماء"، لكنه يستطيع السباحة بسهولة من النقطة "أ" إلى النقطة "ب". "مايكل فيلبس الأسود"، هكذا يلقب نفسه في صحيفة "Het Nieuwsblad".

وبالمثل، يمكن لديفيد أن يلعب مباراة مروعة، ومع ذلك ينجح في وضع اسمه على قائمة المسجلين. قد تكون هذه في الواقع أعظم صفاته. إنها تدفع مدربه، ديفيد هوبرت، إلى الجنون. لكن هوبرت لا يستطيع تجاهله، لأن مهاجمه يمكنه التسجيل في أي وقت وفي أي مكان. وماذا عن خطته الخمسية؟ لقد أنجزها في عام ونصف. لقد وجد بروميس ديفيد طريقه.