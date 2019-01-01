نائب رئيس برشلونة: نيمار يرغب في العودة

تعرف على تصريحات نائب رئيس برشلونة حول نيمار

كشف نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي كاردونير، رغبة نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، في العودة إلى النادي الكتالوني نافيًا وجود أي تواصل معه.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب نيمار من مغادرة باريس سان جيرمان في ظل محاولات للعودة إلى كتالونيا.

وقال كاردونير في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ياسبر سيليسين حارس رائع وأدهش الجميع في برشلونة ولكنّه قرر الرحيل للحصول على دقائق لعب أكثر ونحن لا نستطيع منعه من ذلك".

وتابع: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار ولم نتناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة. ولكني أعلم رغبة اللاعب الكبيرة في العودة".

نائب جوسيب ماريا بارتوميو أشار إلى أنّه غير مندهش من رغبة اللاعب في العودة فهناك قبله من رحل وقاتل للعودة مثل سيسك فابريجاس وجيرارد بيكيه.

وأردف: "أتفهم أنّ كل لاعب لديه الطموح بالانضمام لبرشلونة حيث أفضل لاعب في التاريخ ولكننا نحاول الموازنة في سوق الانتقالات قبل التوقيع مع لاعبين مثل أنطوان جريزمان".

الصفقة تمت بنجاح 💫



برشلونة يُعلن تعاقده مع حارس فالنسيا نيتو مقابل 26 مليون يورو لمدة أربعة مواسم ✅ pic.twitter.com/awrLxw27GU — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

واختتم: "لا أحب الحديث عن ماتياس دي ليخت فالأمور لم تحسم بعد. أعلم أنّ الجمهور ينتظر الأخبار في سوق الانتقالات ولكن لابد من الموازنة بين الجوانب الفنية والميزانية للمضي قدمًا".

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس ونيتو من فالنسيا خلال سوق الانتقالات.