بافارد: بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم

المدافع الفرنسي يكشف سبب اختياره اللعب لصالح بايرن ميونخ

كشف بينجامين بافارد، مدافع شتوتجارت، عن السبب وراء اختياره الانضمام إلى بايرن ميونخ كما اختار المركز المفضل بالنسبة له.

بايرن ميونخ تعاقد مع بافارد مقابل 35 مليون يورو على أن ينضم إلى البافاري في الصيف المقبل.

وقال بافارد في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "حينما تقدم بايرن ميونخ بعرض لم أفكر مرتين، فبالنسبة لي هو أفضل فريق في العالم وأتمنى أن أكون جزءًا من تاريخه وأحصد العديد من الألقاب".

وتابع: "حينما كنت ألعب مع شتوتجارت ضد بايرن ميونخ في أليانز أرينا وأرى لاعبي البافاري في النفق المؤدي لملعب المباراة كنت أقول لنفسي إنني سأنضم لهم قريبًا".

بطل كأس العالم 2018 نفى أن يكون سبب اختيار بايرن ميونخ لأسباب مادية مشيرًا إلى حبه للعقلية الألمانية والأجواء في البوندسليجا.

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وواصل: "لا يزال لدي وقت مع شتوتجارت وسوف أقاتل في كل مباراة وأبذل قصاى جهدي مع الفريق لكي أضمن استمراره في البوندسليجا".

واختتم: "أفضل اللعب في مركز قلب الدفاع ولكني لعبت بالرواق الأيمن مع فرنسا ويمكن التواجد في وسط الملعب. سأحاول التأقلم مع اي طريقة لعب".

شتوتجارت يحتل المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة فقط بعد 19 مباراة ويصارع لتجنب الهبوط.