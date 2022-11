العادات الإفريقية لا تتوقف .. استبعاد أونانا من الكاميرون لأسباب تأديبية!

يبدو أن العادات الإفريقية المثيرة للجدل في البطولات الكبرى لا تتوقف، بعد الكشف عن استبعاد أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون من مواجهة صربيا في كأس العالم 2022.

منتخب الكاميرون يلعب ظهر الإثنين أمام منتخب صربيا، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2022، وجاء غياب حارس مرمى إنتر الإيطالي عن التشكيل الأساسي ليثير الكثير من التساؤلات.

وحسبما كشفت العديد من المصادر، وعلى رأسها وكالة "فرانس برس" فإن ريجوبير سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون، قرر استبعاد أونانا بشكل كامل عن مواجهة صربيا لأسباب تأديبية، دون تحديد ما قام به الحارس، لدرجة أنه لا يتواجد حتى على مقاعد البدلاء، أو إلى متى ستستمر هذه العقوبة.

لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو كشف عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن خروج أونانا جاء بعد نقاش مع المدرب، لأن سونج أصر على أسلوب مختلف في حراسة المرمى، وأن يملك الحارس نهجًا "تقليديًا" أكثر في طريقة لعبه.

ونتيجة لذلك، احتد النقاش بين سونج وأونانا، نظرًا لأن حارس إنتر لم يكن لديه أي نية لتغيير أسلوبه، مما جعل الأمور تحتدم بين الثنائي.

رومانو عاد للتأكيد على أن أونانا قرر مغادرة معسكر منتخب الكاميرون بشكل فوري، وعدم إكمال كأس العالم 2022 مع "الأسود غير المروضة".

André Onana has decided to leave the World Cup with permanent effect and he will not be back, confirmed. ⛔️🇨🇲 #Qatar2022 https://t.co/0LH0CYZsr3