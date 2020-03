الدوري التركي ينضم للبطولات الموقوفة بسبب كورونا

أعلن وزير الرياضة التركي إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بما في ذلك الدوري تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.

الدوري التركي أُقيم بصورة طبيعية خلال الأسابيع الماضية ولكن دون حضور جماهيري مع الالتزام بالمعايير الصحية.

وأعلن وزير الرياضية إيقاف بطولة الدوري لأجل غير مسمى لاحتواء فيروس كورونا وتجنب انتشاره بين اللاعبين والرياضيين.

وكان عدد من اللاعبين في الدوري التركي قد عبروا عن غضبهم بسبب استمرار المنافسات رغم توقفها في أغلب الدول الأوروبية.

رادميل فالكاو، مهاجم جلطة سراي، كان أكثر المعارضين لاستمرار الدوري عبر تغريدة على موقع "تويتر" يقول فيها: "الناس يموتون حول العالم ونحن لا نفكر سوى في كرة القدم".

