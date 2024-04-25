"الإعلام الهلالي مختطف!".. الصرامي يستدل بكارثة العين ويشيد بقوة النصر

تصريح مفاجئ من سعود الصرامي..

أثار الإعلامي سعود الصرامي، حالة من الجدل، بعد وصف الإعلام الهلالي بأنه "مختطف"، مشيرًا إلى أن الجيل الإعلامي الحالي، لم يعد مثل السابق، وظهر واضحًا قبل مباراة العين الإماراتي، في الإياب الآسيوي.

وودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا، على يد العين الإماراتي، في الدور نصف النهائي، رغم فوز الهلال في لقاء الإياب بنتيجة (2-1)، إلا أن العين حجز مقعدًا في النهائي، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (4-2).

وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، "الخطاب الإعلامي الهلالي مختطف؛ فعندما كان الهلال يستعد لمباراة حساسة، يلعب الإعلام على وترين؛ الضغط على الحكام وتخدير الفريق المقبل، بأن تضغط على الحكام ليعطيه شيء في اللقاء، وتصوير المنافس بأنه مثل مانشستر سيتي، ولاعبوه هم أفضل لاعبين في العالم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "الخطاب الإعلامي الحالي حول الموضوع بالكامل، "انتظروا الليلة المرعبة!"، والتي حولت المنافس إلى فريق جاء لكي ينتقم، ويقولون لأنفسهم "نبغى هذا الرعب هم من يعيشه"، هذا الشحن الإعلامي تحول إلى شحن سلبي على الهلال، وإيجابي للعين والعيناويين، وأقول إن الخطاب الإعلامي مختطف من أناس لا علاقة لهم بالهلال، بل يبحثون عن المتابعة والمشاهدات".

وعلى النقيض، وصف الصرامي الإعلام النصراوي بأنه قوي، لم يستطع أحد اختطافه، فيما وصف تغريدة النصر عقب خروج الهلال من البطولة الآسيوية، بعنوان "العين للتتويج تتشوق" بأنها غير مسؤولة، والتي نشرها النصر بداعي دعم فريق السيدات قبل التتويج بلقب الدوري السعودي.