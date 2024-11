على طريقة جماهير ليفربول .. جماهير الاتفاق تفاجئ لاعبيها في ديربي الشرقية!

شاهد ما فعلته جماهير الاتفاق

قامت جماهير الاتفاق بمفاجئة لاعبيها، خلال مباراة ديربي الشرقية ضد القادسية، الذي أقيم مساء السبت، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وحسم القادسية ديربي الشرقية لصالحه، بعد الفوز على الاتفاق بهدفين دون رد، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم القادسية بهدفين دون رد، لتقوم جماهير الاتفاق برفع لافتة مكتوب عليها: "لن تسير وحيدًا"، على طريقة جماهير ليفربول.

وتشتهر جماهير ليفربول بدعم فريقها بتلك الجملة "You Will Never Walk Alone"، حيث تقوم بترديد كلمات تلك الأغنية في المدرجات دائمًا.

ويحتل الاتفاق المركز الـ11 بترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، بينما يحتل القادسية المركز الخامس برصيد 16 نقطة.