الاتحاد الإنجليزي يعاقب ساري قبل مواجهة مانشستر يونايتد

بتهمة سوء السلوك بعد الطرد أمام بيرنلي الإثنين الماضي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن معاقبة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي.

ساري تعرض للطرد خلال تعادل البلوز مع بيرنلي 2/2 الإثنين الماضي، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

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الطرد جاء عقب اعتراض ساري على قرار الحكم كيفن فريند، ولرد فعله الغاضب على تدخلات بيرنلي ضد لاعبي فريقه.

الاتحاد الإنجليزي قال في بيانه الرسمي:"ساري تم توقيع غرامة ضده، قدرها 8 آلاف جنيه استرليني بعد اعترافه بالخطأ والتهمة الموجهة إليه".

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وأضاف:"هذا السلوك بدر منه في الدقيقة 94 من مباراة تشيلسي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي".

ومن جانبه تقبل المدرب الإيطالي العقوبة بدون مشاكل، رغم ما أكده مواطنه ومساعده جيانفرانكوزولا، بتعرضهم لسباب عنصري من الجهاز الفني لبيرنلي خلال المباراة.

وتأتي عقوبة الغرامة فقط بدون إيقاف كأنباء سعيدة لتشيلسي، حيث يستعد لمواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد الأحد القادم.

اللقاء يمثل الكثير لتشيلسي في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بـ67 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الخامس ونقطتين عن يونايتد السادس.