"الأهلي المصري أكبر دليل على أحقية النصر في الـ17 بطولة دوري"

العالمي ما بين 17 دوري سعودي و9!!

استشهد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح ببطولات النادي الأهلي المصري، لإثبات أحقية النصر السعودي في توثيق حصوله على الـ17 بطولة من الدوري السعودي.

17 بطولة دوري للنصر أم 9؟

الأزمة الكبيرة في الكرة السعودية هي الاختلاف في موعد الاعتراف بانطلاق بطولة الدوري المحلي رسميًا، هناك من يرى أنه لا بد من الاعتراف به منذ تأسيس اتحاد الكرة عام 1956، وهناك من يرى أنه لا بد من الاعتراف به منذ انطلاق الدوري التصنيفي موسم 1974-75.

إذا كانت البداية في عام 1956 باعتبار انطلاق الدوري في هذا التاريخ ووقتها سيتم احتساب دوري المناطق، فإنه في رصيد العالمي 17 بطولة دوري، ويتساوى مع الهلال.

أما إذا كانت البداية من موسم 1974-75 فإنه يكون للنصر تسع بطولات مع اعتبار الثمانية ألقاب دوري المناطق التي حصدها كبطولات كأس، مقابل 17 للهلال الذي بدأ حصد بطولاته مع الدوري التصنيفي.

هذا الجدل من المنتظر أن ينتهي قريبًا بعدما أعلن ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مجلس بدأ بالفعل في مهمة توثيق البطولات، مشيرًا إلى أن بداية التوثيق ستتم من عام 1956، وهو ما يعني الاعتراف بحصول العالمي على 17 بطولة دوري.

مقارنة موقف الأهلي المصري بالنصر:

الفريح قام بنشر البطولات التي حصدها الأهلي المصري، والتي تُظهر حصوله على 17 دوري منطقة القاهرة.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شاهد بطولات الدوري لمنطقه القاهره محسوبه ومسجله للنادي الاهلي المصري .. وهذا دليل على أحقية النصر في بطولات الدوري العام للمنطقة الوسطى التي حققها النصر لـ 8 سنوات متتاليه".

شاهد بطولات الدوري لمنطقه القاهره محسوبه ومسجله للنادي الاهلي المصري..



وهذا دليل على أحقية #النصر في بطولات الدوري العام للمنطقة الوسطى التي حققها النصر لـ 8 سنوات متتاليه..#الهلال pic.twitter.com/7erkdCF4PL — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) June 22, 2021

هل تُحتسب بطولات دوري منطقة القاهرة ضمن بطولات الدوري المصري؟

الجدل الكبير الموجود في الكرة السعودية لا وجود له في الوسط المصري، لا يُحتسب دوري منطقة القاهرة ضمن بطولات الدوري المصري بشكل عام.

ما هو معترف به في مصر أن المارد الأحمر حقق 42 بطولة دوري مصري منذ أن انطلق بشكل رسمي موسم 1948-49 أي مع تأسيس اتحاد الكرة بشكل رسمي.

أما دوري منطقة القاهرة فقد انطلق قبل هذا التاريخ بعشرات السنين، ولم يتم دمج ما حصده الأهلي منه على عدد بطولاته من الدوري المصري منذ 1948.

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