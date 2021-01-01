استاد غزل المحلة .. مرارة يعرفها الأهلي جيدًا وتذوقها الزمالك للمرة الأولى

الفارس الأبيض هُزم أمام المحلة الليلة

استاد غزل المحلة، مكان يعرفه جيدًا جمهور الأهلي والزمالك حتى وإن غاب الفريق عن الدوري المصري الممتاز في السنوات الأربعة الأخيرة، لكن ما شاهدوه هناك، ليس من السهل أن يُمحى من الأذهان..

المحلة صعد لأول مرة إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2000-2001، وغاب بعدها في ستة مواسم عنه، هي: 2012-13، 2014-15، ومن 2016-17 وحتى 2019-20.

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المحلة لقن الفارس الأبيض اليوم الثلاثاء، درسًا قاسيًا بخطف الفوز منه بثنائية مقابل هدف وحيد، في الثواني الأخيرة من المباراة، بعدما أهدر الأبيض عديد الفرص، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المحلي.

ربما هذه الهزيمة هي الأولى للزمالك أمام العائد حديثًا إلى الدوري الممتاز، على مدار تاريخ مواجهاتهما، لكن لا يعود الأبيض بالنقاط بسهولة على ملعب المحلة..

تسع مواجهات جمعت بينهما من قبل على هذا الملعب، خلال الـ15 مشاركة السابقة للغزل بالدوري الممتاز، خسر بها الزمالك ست نقاط، إذ تعادل في ثلاث مباريات، لكنه نجح في الفوز في ستة لقاءات أخرى.

قد يكون الوضع هينًا على الفارس الأبيض، لكنه كان بالغ الصعوبة على القطب الآخر للكرة المصرية؛ الأهلي، فحقًا استاد غزل المحلة مقبرته، مقارنةً بتاريخ الناديين..

14 مباراة خاضها الشياطين الحمر على ذاك الملعب، فاز بصعوبة في 8 منها، وخسر في اثنتين، بينما تعادلا في أربعة لقاءات أخرى، أي أنه أضاع 12 نقطة عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة.

فماذا تُخبئ مباراة الدور الثاني بين الغزل والأهلي بهذا الموسم؟