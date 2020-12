ما هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ وما هو ترتيب هدف صلاح؟

أصبح المصري محمد صلاح أحد أساطير ليفربول بلا شك منذ انضمامه للفريق، فقد حطم العديد من الأرقام القياسية ووضع اسمه بقوة بين أساطير الريدز عبر التاريخ، سواءً في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال والمسابقات الأخرى.

سجل صلاح الهدف الأسرع في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وذلك في مباراة الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، والتي كانت ضد نادي ميتيلاند الدنماركي.

بعد هدف صلاح الأسرع في تاريخ الريدز في دوري الأبطال، بدأ عشاق كرة القدم في الوطن العربي في التساؤل هل هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ جول يحضر الإجابة...

محطمًا رقم جيرارد .. صلاح هدافًا تاريخيًا لليفربول في دوري أبطال أوروبا

الهدف الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا على الإطلاق هو هدف روي ماكاي لبايرن ميونخ في شباك ريال مدريد، والذي سجله في دوري الأبطال 2007، وسجله بعد 10 ثوانٍ و2 جزء من الثانية.

ثاني أسرع الأهداف هو هدف جوناس لفالنسيا في شباك ليفركوزن موسم 2011-12، وسجله في الثانية 10.96 من المباراة، ويأتي خلفه هدف جيلبرتو سيلفا لآرسنال في 2002 في شباك آيندهوفن في الثانية 20.07.

كما هو موضح في الجدول أعلاه، فإن هدف محمد صلاح لليفربول في شباك ميتيلاند غير متواجد في قائمة أسرع 20 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، فقد سجل المصري هدفه في الثانية 55 من عمر المباراة.

55 - After just 55 seconds, Mohamed Salah's goal is the quickest have ever scored in a UEFA game. Warm-up. pic.twitter.com/ouOecdhwaV