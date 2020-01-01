ما هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ وما هو ترتيب هدف صلاح؟

سجل محمد صلاح الهدف الأسرع لليفربول في تاريخ دوري الأبطال، لكنه ليس الأسرع في تاريخ البطولة على الإطلاق، فما هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟

أصبح المصري محمد صلاح أحد أساطير ليفربول بلا شك منذ انضمامه للفريق، فقد حطم العديد من الأرقام القياسية ووضع اسمه بقوة بين أساطير الريدز عبر التاريخ، سواءً في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال والمسابقات الأخرى.

سجل صلاح الهدف الأسرع في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وذلك في مباراة الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، والتي كانت ضد نادي ميتيلاند الدنماركي.

بعد هدف صلاح الأسرع في تاريخ الريدز في دوري الأبطال، بدأ عشاق كرة القدم في الوطن العربي في التساؤل هل هو أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ جول يحضر الإجابة...

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ما هو أسرع هدف في دوري أبطال أوروبا؟

الهدف الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا على الإطلاق هو هدف روي ماكاي لبايرن ميونخ في شباك ريال مدريد، والذي سجله في دوري الأبطال 2007، وسجله بعد 10 ثوانٍ و2 جزء من الثانية.

ثاني أسرع الأهداف هو هدف جوناس لفالنسيا في شباك ليفركوزن موسم 2011-12، وسجله في الثانية 10.96 من المباراة، ويأتي خلفه هدف جيلبرتو سيلفا لآرسنال في 2002 في شباك آيندهوفن في الثانية 20.07.

أسرع الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا:

اللاعب الثانية المباراة التاريخ روي ماكاي 10.12 بايرن ميونخ - ريال مدريد 7 مارس 2007 جوناس 10.96 فالنسيا - باير ليفركوزن 1 نوفمبر 2011 جيلبرتو سيلفا 20.07 آيندهوفن - آرسنال 25 سبتمبر 2002 أليساندرو ديل بييرو 20.12 مانشستر يونايتد - يوفنتوس 1 أكتوبر 1997 كلارنس سيدورف 21.06 شالكه - ميلان 28 سبتمبر 2005 ديوجو رينكون 24.00 دينامو كييف - فنربخشة 9 أغسطس 2006 دافيد ألابا 24.18 بايرن ميونخ - يوفنتوس 3 أبريل 2013 أليكساندر باتو 24.97 برشلونة - ميلان 13 سبتمبر 2011 ماريك كينتسل 25.20 كلوب بروج - رابيد فيينا 2 نوفمبر 2005 ديان ستانكوفيتش 25.54 إنتر - شالكه 5 أبريل 2011 أليكسيس أليكسوديس 28.46 باناثينايكوس - ألبورج 22 نوفمبر 1995 ماريانو بومباردا 28.21 فيليم - سبارتا براجا 20 أكتوبر 1999 جاك ويلشير 29.56 آرسنال - مارسيليا 26 نوفمبر 2013 ديكو 30.18 بورتو - مولده 26 أكتوبر 1999 كريستيان خيمينيز 31.24 بازل - مانشستر يونايتد 26 نوفمبر 2002 أندي فان دير ميدي 35.06 روما - أياكس 19 مارس 2003 أندرياس مولر 37.48 بوروسيا دورتموند - يوفنتوس 13 سبتمبر 1995 مارك فان بوميل 39.56 برشلونة - باناثينايكوس 2 نوفمبر 2005 بافيل نيدفيد 42.13 لاتسيو - باير ليفركوزن 27 أكتوبر 1999 فراتيسلاف لوكفينتس 42.58 سبارتا براجا - سبارتاك موسكو 3 نوفمبر 1999 باولو مالديني 51.00 ميلان - ليفربول 25 مايو 2005

ما هو ترتيب هدف محمد صلاح بين الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟

كما هو موضح في الجدول أعلاه، فإن هدف محمد صلاح لليفربول في شباك ميتيلاند غير متواجد في قائمة أسرع 20 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، فقد سجل المصري هدفه في الثانية 55 من عمر المباراة.

55 - After just 55 seconds, Mohamed Salah's goal is the quickest have ever scored in a UEFA game. Warm-up. pic.twitter.com/ouOecdhwaV — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020

لكن هذا الهدف يعتبر هو أسرع هدف لليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ولما لا؟ قد نجد الفرعون في وقتٍ قريب على قمة قائمة الأسرع قريبًا.