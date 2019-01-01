أوزيل جاهز لمواجهة تشيلسي.. فهل سيشارك؟

هل يلعب أوزيل أم يرحل؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يبدو أن مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال لديه بعض المخاوف من عدم المشاركة في الديربي المرتقب ضد تشيلسي.

وواصل أوزيل تأكيد جاهزيته بصورة عبر إنستجرام علق عليها قائلاً:"أسبوع جديد من التدريبات الكاملة مع الفريق، أشعر بالثقة وبأفضل حال". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ولكن على الجانب الآخر أكدت صحيفة ميرور أن زملاء أوزيل لا يعتقدوا أنه سيبدأ المباراة، وسط شكوك حول رحيله في يناير بعد تجميده من جانب المدرب أوناي إيمري.

وكان إيمري قد زعم أن أوزيل تعرض لإصابة في الركبة، بينما كان الألماني جاهزاً لخوض المباراة السابقة أمام وست هام بالفعل.

يذكر أن إيمري قد أكد إعلامياً أنه ليس قلقاً حيال مستقبل أوزيل مع الفريق، لكن الأفعال تأتي عكس ذلك.