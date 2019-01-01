أنشيلوتي: نابولي استحق الفوز على فيورنتينا

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى كارلو أنشيلوتي أن نابولي كان يستحق الفوز على فيورنتينا في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم في فلورنسا وانتهت بالتعادل السلبي.

وسيطر الفريق الضيف على اللقاء بالكامل وأهدر لاعبوه العديد من الفرص لشيء من الرعونة وعدم التوفيق وتألق لافونت حارس مرمى فيورنتنيا، وقد وصف أنشيلوتي أداء الفريق بالمثالي الخالي من العيوب باستثناء اللمسة الأخيرة السيئة.

مضيفًا "لقد أضعنا نقطتين كنا نستحق الفوز بهما، إذ هاجمناهم من البداية للنهاية. صحيح أننا كنا نعاني في بناء اللعب من الخلف بسبب ضغط فيورنتينا القوي، لكن مجرد أن نجتاز تلك المرحلة كنا نقدم ما نستحق عليه الفوز".

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المدرب سُئل عن مستقبل ماريك هامسيك القريب من الرحيل إلى داليان يفانج الصيني، فأجاب "لقد ودعته يوم الخميس الماضي، ولم أره منذ ذلك اليوم".

وعن إهدار دريس ميرتينز لفرصتين سهلتين، قال بطل دوري أبطال أوروبا 3 مرات "ميرتينز ليس محظوظًا في الفترة الحالية، فهو يخلق العديد من الفرص بتحركاته لكن ينقصه بعض الحدة أمام المرمى. لافونت أيضًا استحق التهنئة لتصدياته الممتازة، منهم تلك التي أوقف بها تسديدة بيترو زيلينسكي".

أتم قائلًا عن المنافسة مع يوفنتوس على لقب الاسكوديتو خاصة مع إمكانية اتساع الفارق إلى 11 نقطة "الأمل في الفوز بالاسكوديتو اليوم لم يتضاءل، بل ازداد".