أخبار الأهلي اليوم | موسيماني يعلق على رحيل أزارو .. وسبب حزن فايلر

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر تغيير النادي الأهلي الجهاز الفني برحيل السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ..

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موسيماني عن رحيل أزارو: لا يوجد لدينا مشاكل في الهجوم

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي على أن فريقه لا يوجد به مشكلة في مركز الهجوم، بعد رحيل المغربي وليد أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي.

موسيماني قال خلال تصريحات صحفية: "قرار رحيل أزارو قبل قدومي، وبالتأكيد هو في صالح النادي، ونمتلك مهاجمين في الفريق، أليو بادجي لعب في المباراة السابقة، ومروان محسن لعب اليوم وسجل هدفين، وأجايي أيضًا يلعب في هذا المركز".

مساعد فايلر: شعرنا بالحزن بعد رحيل رمضان صبحي

أكد ديفيد سيزا، مساعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على أن الجهاز الفني شعر بالحزن بعد رحيل رمضان صبحي، مشيرًا إلى أنه يستطيع صناعة الفارق.

سيزا قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لم نغضب من رحيل رمضان صبحي، ولكننا شعرنا بالحزن، وفي النهائية قام باختياراته، ولا يمكنني التحدث بالنيابة عنه، ولكنه بالطبق لاعب مهم مؤثر، وهو أشبه برحيل فيجو عن برشلونة، وفي النهاية هذه أمور تحدث في كرة القدم".

عاشور: هناك حملة شوهت صورتي وكنت قادرًا على الاستمرار

قال حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه واجه حملة تشويه من شخص مسؤول بالقلعة الحمراء، بعد أن قام بتوجيه الشكر إلى تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي.

عاشور قال خلال تصريحات صحفية: "كنت قادرًا على العطاء، ولكنني قبلت عرض الأهلي وقررت الاعتزال، وما أفسد خطة مباراة الاعتزال التي وضعها النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ، هو عدم إرسال صيغة لخطاب شكر من النادي إلى تركي آل الشيخ".

حسام واصل: "كل ما حدث سببه أنني شكرت تركي آل الشيخ، وقام جمال جبر المسؤول الإعلامي بالنادي الأهلي، بشن حملة تشويه ضدي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنني شكرت آل الشيخ لأن هذا أمرًا طبيعيًا".

الأهلي يستعد لبيراميدز وموسيماني يوجه رسالة للاعبين

واصل فريق النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الأحد المقبل، بالجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موسيماني عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حيث تحدث معهم حول المرحلة المقبلة، وطالب الجميع بالتركيز فيما هو قادم.