أخبار إنتر اليوم | ستة لاعبين مقابل لاوتارو واستعجال ضم فيدال

ما هو جديد النيراتزوري؟

ستة لاعبين مقابل التخلي عن لاوتارو مارتينيز لبرشلونة واستعجال ضم فيدال ضمن أخبار إنتر اليوم، 9 مايو 2020.

كونتي يستعجل ضم فيدال

يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان في إنهاء صفقم ضم الشيلي أرتورو فيدال في أقرب وقت ممكن من برشلونة.

حسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يعلم برغبة إنتر الكبيرة في ضم فيدال وسيحاول إقحامه في صفقة لاوتارو مارتينيز وهو ما ترفضه إدارة النيرازوري تمامًا رغم حرصها على ضم لاعب وسط الفريق الكتالوني.

المزيد من الفرق

ستة لاعبين مقابل لاوتارو

حسب سبورت، فإن برشلونة عرض ستة لاعبين على إنتر ميلان لاختيار اثنين منهم إضافةً إلى 60 مليون يورو للتخلي عن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

وعرض برشلونة كلًا من أرتورو فيدال وصامويل أومتيتي ونيلسون سيميدو وجونيور فيربو ورافينيا وتوديبو على إنتر ميلان الذي ما زال متمسكًا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي

تغيير الأسلوب لأجل إيركسن

أكد جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي سبورت أن أنطونيو كونتي يرغب في إيتاح فرصة أكبر لإبداع لاعبه الدنماركي كريستيان إيركسن.

المدرب الإيطالي قد يغير خطته إلى 2/1/4/3 بدلًا من 2/5/3 لمنح إيركسن حرية أكبر وقدرة على الإبداع حيث يراه كونتي العنصر الأهم في خلق فرص الفريق.

إنتر يبحث عن الخصم لضم سينسي

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن النيراتزوري سيحاول التفاوض مع ساسوولو من أجل تخفيض قيمة ضم ستيفانو سينسي نهائياً الصيف القادم.

النيراتزوري يحق له ضم اللاعب مقابل 26 مليون يورو بحسب الاتفاق، ولكنه يريد إدخال لاعب شاب وتخفيض القيمة استغلالاً لقوة العلاقة مع النيروفيردي.

صفقة تبادلية مقترحة مع تورينو

أفادت "توتوسبورت" أن تورينو وإنتر يعملان على صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها روبرتو جاليارديني للأول، وأرماندو إيتزو لصفوف الفريق الثاني.

وتحدث التقرير عن إمكانية دخول لاعب ثالث على سبيل الإعارة هو أندريا بينامونتي، مهاجم جنوى الحالي، حال عودته لإنتر، خصوصاً وأنه مع إيتزو يتولى مينو رايولا إدارة أعمالهما.