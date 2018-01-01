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أتلتيكو باراناينسي لم يغلق موقعه السابق فحصل عليه غريمه التقليدي

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Getty Images
صراع الأندية البرازيلية خارج كرة القدم مختلف

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قام نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، بطل كوبا سود أمريكانا 2018، بتغير شعاره مطلع الشهر الجاري من أجل مواكبة العصر الحالي.

النادي قام بتغيير شعاره وكذلك موقعه الرسمي قبل المباراة النهائية التي جمعته مع أتلتيكو جونيور الكولومبي.

وسيبدأ العمل بالشعار الجديد بدءً من موسم 2019 في الدوري البرازيلي، ومشاركته القارية سواء في ريكوبا سود أمريكانا 2019 أمام ريفر بليت أو في كوبا ليبرتادوريس.

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لكن نادي كورتيبا غريمه التقليدي، قام باستغلال الأمر، واستولى على "الدومين" السابق لموقع النادي القديم، "http://www.athleticoparanaense.com"

وأصبح الوصول لموقع أتلتيكو باراناينسي القديم ينقلك لموقع كورتيبا البرازيلي بشكل مباشر.

ويتواجد نادي كورتيبا في الدرجة الثانية البرازيلية، بعدما فشل بطل الدوري موسم 1985 في التأهل الموسم الماضي.

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