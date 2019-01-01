أبوتريكة: محمد صلاح أفضل لاعب عربي عبر التاريخ

نجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل محمد أبو تريكة يمتدح مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل محمد أبو تريكة بالمديح على مواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول في الاستوديو التحليلي لمباراة برايتون وليفربول في الأسبوع الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أبو تريكة يرد على مديح محمد صلاح: هو الأفضل في تاريخ مصر والعرب!#beINPL #CAFAwards18 pic.twitter.com/k1MXRdkQ2f — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 12, 2019

وقال أبوتريكة في تصريحاته لقناة بي إن سبورت: "ما فعله محمد صلاح لم يصل له أي لاعب مصري أو عربي، هو ثالث أفضل لاعب في العالم والفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عامين متتاليين، ما قاله عني هو تواضع منه، ولكنه اللاعب الأفضل في تاريخ العرب". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان محمد صلاح البالغ من العُمر 26 عامًا قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وهي الجائزة التي لم يحرزها أي لاعب مصري سوى المصري محمود الخطيب في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت الجائزة تُسلم من قبل مجلة فرانس فوتبول.

وامتدح صلاح أبوتريكة في المؤتمر الصحفي بعد استلامه للجائزة، واصفًا إياه بأنه نجم كل العصور للكرة المصرية.