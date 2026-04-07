عبد الموجود سمير

Head of the Desk Department at Koora.com

بدأت قصتي مع كرة القدم منذ نعومة أظفاري، حين كنت طفلاً صغيراً لا يدرك تماماً ما يشاهده، لكن ذلك السحر الذي ينبعث من الملاعب كان أقوى من أي مقاومة. أتذكر بوضوح متابعتي لمنتخب مصر في مونديال إيطاليا 1990، حيث امتلأت عيناي بدهشة اللحظات الدرامية، وغُرقت قلبي في بحر الإثارة التي لا تنتهي. كانت تلك البداية، الشرارة التي أشعلت نار الشغف التي لا تزال تشتعل حتى اليوم.

مع مرور السنين، استحوذ نادي ريال مدريد على قلبي بشكل كامل، ليصبح رمزي الأكبر في عالم الكرة العالمية. كنت من المحظوظين الذين عاشوا عصر النجوم الساطعين في "الميرنجي"، تلك الكوكبة التي جمعت أساطير مثل إيكر كاسياس في الحراسة، وزين الدين زيدان بذكائه الساحر، ولويس فيغو بمهاراته الخارقة، وروبرتو كارلوس بقذائفه الصاروخية، ورونالدو "الظاهرة" بسرعته الخارقة، وراؤول بإخلاصه الأسطوري، ودافيد بيكهام بأناقته الملكية. كل مباراة كانت قصة، وكل هدف كان لوحة فنية، رسمتها ذكرياتي بألوان الفرح والألم الممزوجين.

رغم تنقلي المهني في عالم الصحافة – من أقسام السياسة المعقدة إلى الاقتصاد المتقلب – إلا أن شغفي بكرة القدم لم يخبو يوماً. كان ينبض في صمت، ينتظر الفرصة المناسبة ليعود إلى السطح. وجاءت تلك الفرصة في عام 2016، عندما انضممت إلى موقع "كووورة"، حيث تحول العشق إلى عمل يومي. هناك، امتزجت المتعة بالجهد الشاق؛ ساعات طويلة من التحليل والكتابة والتغطية، لكنها كانت متعة حقيقية. بفضل هذا الجهد الجماعي، نما "كووورة" ليصبح اليوم الموقع الرياضي الأكبر في الوطن العربي، منارة لعشاق الكرة من المحيط إلى الخليج.

وفي خزانة ذكرياتي الرياضية، هناك لحظات لا تُمحى أبداً. لكن إن كان يجب اختيار واحدة، فهي بالتأكيد ذلك الهدف الخالد لزين الدين زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002، أمام باير ليفركوزن. كرة واحدة، قذيفة من قدم "زيزو" اليسرى، طارت في قوس ساحر لتسكن الشباك، معلنة فوز الريال باللقب التاسع. كانت لحظة تجمد فيها الزمن، مزيج من الجمال والقوة، يذكرنا بأن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل فن يلامس الروح.

أما عن تشكيلتي المفضلة على مر التاريخ؟ فالأمر صعب حقاً، كأنني أختار بين نجوم السماء، وهي: (الحراسة) جانلويجي بوفون.. (الدفاع): روبرتو كارلوس، كافو، أليساندرو نيستا، باولو مالديني.. (الوسط): زين الدين زيدان، كلود ماكيليلي، ليونيل ميسي، أندريس إنييستا.. (الهجوم): كريستيانو رونالدو، رونالدو الظاهرة.