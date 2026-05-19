علي سمير

"زيارات الماضي" جلبت الكوارث .. الجاليات العربية في أمريكا وكندا بين المؤازرة المفيدة و"الدعم القاتل"

الدعم الجماهيري مطلوب في المونديال ولكن!

بطولة كأس العالم 2026 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ستكون مختلفة في العديد من الأشياء، لعل أهمها المنتخبات المشاركة "48"، وعدد المنتخبات العربية المتواجدة بها على وجه التحديد.

الأمر يعتبر ميزة لنا كمشجعين عرب بكل تأكيد، سنشاهد كل من : مصر، السعودية، العراق، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر وقطر، ظاهرة غير مسبوقة ستجعل الجماهير المهاجرة في البلدان المنظمة للمسابقة تتهافت على رؤية أبناء بلادهم.

وهنا تكمن المشكلة التي جئنا للحديث عنها، نعم يمكنك دعم منتخبك بكل جوارحك، لأنها فرصة استثنائية لصناعة التاريخ قد تتحول إلى "مهرجان" يُخرج اللاعبين عن تركيزهم ويضع الكثير من الضغوط الإضافية عليهم.

إذن .. إن كنت تعيش في الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك، ادعم منتخبك بكل ما أوتيت من قوة، ولكن عليك الانتباه والحذر عندما تقوم بذلك، ودعنا نخبرك لماذا ..

  • ومن الحب ما قتل!

    وفقًا للأعداد التقريبية، فهناك أعداد ضخمة للجاليات العربية في الولايات المتحدة وكندا على وجه التحديد، مما يجعلنا نتوقع التدفق الهائل للمشجعين من أجل مساندة أبناء بلادهم في المباريات.

    الأمر جيد في المقام الأول، ويعطي اللاعبين دفعة معنوية هائلة، ويجعلهم يشعرون بأنهم في بلادهم، ولكن في الوقت ذاته قد ينقلب الأمر إلى ضغط كبير عليهم قد يؤدي إلى فقدان تام في التركيز.

    الزيارات التي تقوم بها تلك الجاليات قد تكون المُحرك الرئيسي لأي ظاهرة سلبية تحدث في معسكرات المنتخبات العربية، خاصة بسبب الطلبات المستمرة من الزوار وكبار الشخصيات ونفوذ البعض من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التقاط الصور مع النجوم ومشاهدة التدريبات وتلك الأشياء.

    كما أن البعض سيطلب الحصول على لقاءات صحفية بدافع "ابن البلد أولى"، خارج إطار الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل للاعبين والجهاز الفني.

    المشجع العربي قد يكون يشعر بالغربة في تلك البلدان والولايات، ومن المفهوم شعوره بالسعادة والحماس تجاه رؤية من يذكرونه بما يفتقده بعيدًا عن عائلته وأصدقائه، ولكن المصلحة العامة تؤكد أن الحذر سيكون واجبًا في تلك المواقف.

    حتى لا تتكرر أزمات الماضي

    لعل الواقعة الأبرز فيما يخص أزمة الجاليات، ما حدث مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، والفوضى الهائلة التي اجتاحت معسكر الفراعنة في مونديال روسيا، وتسببت بشكل أو بآخر بمشاكل إدارية وسوء تركيز للاعبين.

    لاعبو منتخب مصر وجهازهم الفني بقيادة هيكتور كوبر، وجدوا أنفسهم أمام أعداد ضخمة من المشجعين والفنانين والشخصيات المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، والذين جاءوا إلى معسكر الفريق لالتقاط الصور التذكارية وقضاء الوقت داخل مقر الإقامة.

    الفريق ظهر بصورة جيدة في المباراة الأولى ضد أوروجواي رغم الخسارة بهدف نظيف، ولكن مستواه تراجع وخسر أيضًا ضد روسيا والسعودية، ليخرج متذيلًا للمجموعة الأولى دون أي نقاط.

    وحتى إنجاز المغرب في مونديال قطر 2022، شهد إلغاء رحلات بعض الجماهير المغربية، بسبب الإقبال الهائل دون حجز تذاكر لمباراة نصف النهائي أمام فرنسا التي خسرها الأسود.

    وتسبب هذا التدفق في قرار من السلطات القطرية باتخاذ إجراءات استثنائية لتفادي تزايد حالة التكدس الجماهيري، بالإضافة إلى شعور الجماهير التي وصلت قطر بالغضب الشديد لعدم وجود أي تذاكر لها.

    وفي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، تم رحيل المشجعة الجزائرية صوفيا بن لمان، بسبب نشرها مقطع فيديو مثير للجدل وهي تقوم بالإساءة إلى البلد المنظم وتصفه بـ"بلد متخلف وفقير".

    السلطات الإيفوارية ألقت القبض على صوفيا أمام ملعب "دي لا بيس" قبل مباراة الجزائر وأنجولا، وبعد التحقيق معها تم ترحيلها من البلاد تمامًا.

    وهناك نداء آخر للصحفيين، بعدم المبالغة بردود الفعل، مثلما حدث من هجوم عراقي على مدرب أسود الرافضين خيسوس كاساس، عقب الخروج من دور الـ16 لكأس أمم آسيا 2023 في قطر.

    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا يدين فيه ما حدث، ووصف التصرفات بـ"العدائية والمزعجة"، وحرم المسؤولين عن الواقعة من تغطية أي بطولات مستقبلية تخص الاتحاد.

  • أعداد ضخمة منتظرة في المونديال

    وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي (U.S. Census Bureau) وهيئة التعداد السكاني الكندي، فإن أعداد الجاليات العربية للدول المنظمة لمباريات مصر وتونس وقطر والجزائر والمغرب والسعودية والأردن والعراق ستكون كبيرة.

    وهو ما يشير إلى توافد العديد من المشجيع لمؤازرة منتخباتها في المونديال المنتظر، حيث تتمركز مباريات دور المجموعات للعرب في مدن: أتلانتا، سياتل، كنساس سيتي، تورنتو الكندية، هيوستن، دالاس، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، بوسطن وفانكوفر الكندية.

    وجاءت أعداد الجاليات العربية بشكل عام في الولايات المتحدة وكندا كالتالي :


    وأما توزيع الجاليات على المدن فجاءت كالتالي وفقًا للتقديرات المنشورة بمكتب الإحصاء والمعهد العربي الأمريكي :


    ويجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد تقريبية وتشمل المناطق المركزية بشكل أكبر من الضواحي الصغيرة.