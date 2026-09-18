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نوريتش سيتي

نوريتش سيتي نظرة عامة

Middlesbrough v Preston North End - Sky Bet Championship

📽️ | طومسون يتعرض لانتقادات شديدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب حادثة الزجاجة

تم حث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) على اتخاذ إجراءات فردية ضد جوردان طومسون بعد أن قام لاعب خط وسط فريق بريستون نورث إند بركل زجاجة مياه باتجاه مدرجات الملعب، مما أدى إلى إصابة أحد المشجعين. وقع الحادث خلال المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 2-0 أمام نورويتش سيتي، وهي نتيجة زادت من الضغوط على المدرب بول هيكينغبوتوم.

بريستون نورث إندJ. Thompson
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September 2026
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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ميدلزبره
MID
4
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نوريتش سيتي
نوريتش
3
انتهت
كأس رابطة المحترفين
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مانشستر سيتي
مان سيتي
5
نوريتش سيتي badge
نوريتش سيتي
نوريتش
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
نوريتش سيتي badge
نوريتش سيتي
نوريتش
بولتون واندررز badge
بولتون واندررز
BOL
Viaplay Denmark
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الترتيب

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى crestالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
12ميلوال crestميلوال73131313010
ت
خ
ف
خ
خ
13ستوك سيتي crestستوك سيتي73131111010
ف
ت
ف
ف
خ
14نوريتش سيتي crestنوريتش سيتي7304131309
خ
ف
ف
خ
ف
15شيفيلد يونايتد crestشيفيلد يونايتد723289-19
خ
ف
خ
ف
ت
16بلاكبيرن روفرز crestبلاكبيرن روفرز7223101008
ف
خ
خ
ت
خ
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