نوريتش سيتي نظرة عامة

📽️ | طومسون يتعرض لانتقادات شديدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب حادثة الزجاجة

تم حث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) على اتخاذ إجراءات فردية ضد جوردان طومسون بعد أن قام لاعب خط وسط فريق بريستون نورث إند بركل زجاجة مياه باتجاه مدرجات الملعب، مما أدى إلى إصابة أحد المشجعين. وقع الحادث خلال المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 2-0 أمام نورويتش سيتي، وهي نتيجة زادت من الضغوط على المدرب بول هيكينغبوتوم.