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نوريتش سيتي نظرة عامة
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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|12
|ميلوال
|7
|3
|1
|3
|13
|13
|0
|10
|13
|ستوك سيتي
|7
|3
|1
|3
|11
|11
|0
|10
|14
|نوريتش سيتي
|7
|3
|0
|4
|13
|13
|0
|9
|15
|شيفيلد يونايتد
|7
|2
|3
|2
|8
|9
|-1
|9
|16
|بلاكبيرن روفرز
|7
|2
|2
|3
|10
|10
|0
|8