سيصبح أنتوني كورّيا مدربًا لنادي إف سي أوتريخت، وهذا معروف منذ فترة. وتعرف صحيفة دي تيليخراف الآن المبلغ الدقيق المرتبط بانتقال المدرب: 700 ألف يورو.

أفادت مصادر مقرّبة من إف سي أوتريخت لصحيفة دي تيليخراف أنه سيتم بعد مباراة السبت (4-1) تسريع وتيرة المفاوضات مع تيلستار بشأن قيمة الشرط الجزائي لكورّيا. ويرتبط المدرب البالغ من العمر 43 عامًا بعقد في فيلسن-زايد حتى منتصف عام 2027.

وكانت دي تيليخراف قد ذكرت يوم الجمعة بالفعل أن تيلستار قد يكون على موعد مع رقم قياسي في قيمة انتقال. ويعود الرقم القياسي الحالي إلى عام 1996، حين بيع المدافع أريان دي زيو مقابل ما يعادل 375 ألف يورو إلى النادي الإنجليزي بارنسلي. وبذلك يتجاوز كورّيا هذا الرقم بفارق كبير.

بعد ظهر السبت، مُني كورّيا مع تيلستار بهزيمة قاسية أمام إف سي أوتريخت. وكان أبناء المدينة قد تفوقوا في ملعبهم غالخنفاارد بنتيجة 4-1 على الضيوف القادمين من فيلسن-زايد.

وأظهر مشجعو إف سي أوتريخت بوضوح رأيهم في كورّيا. فقد هتفوا جماعيًا من مدرج بونّيكسايد: «كورّيا لنا، أوليه، أوليه».