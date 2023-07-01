أبشر يا رونالدو.. حكيم زياش يقرّب نجم البرتغال من النصر!

أخبار جيدة لكريستيانو!

كان المغربي حكيم زياش على وشك التوقيع مع النصر حيث يتطلع إلى الرحيل عن تشيلسي في الوقت الراهن، وما إن خضع لفحص طبي أولي مع النادي السعودي لإنهاء صفقته البالغة نحو 9 ملايين يورو، حتى تم اكتشاف مشاكل في الفخ٫ والركبة عرقلت الصفقة بشكل كبير.

في حال لم تصبح صفقة زياش حقيقية، يمكن للنصر أن يتخذ خطوة أخرى قد تكون نحو البرتغالي برناردو سيلفا من أجل إعادة لم شمله مع زميله في المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقًا لشبكة CBS Sports.

وبعد فوزه بالثلاثية التاريخية هذا الموسم مع مانشستر سيتي، ارتبط سيلفا بالابتعاد عن النادي السماوي، حيث كان باريس سان جيرمان أحد الأطراف المهتمة بالتعاقد مع الجناح.

كذلك طمح برشلونة في الحصول على خدماته، لكن الظروف الاقتصادية المترنحة لفريق المدرب تشافي هيرنانديز حالت دون إتمام هذه الصفقة بكل تأكيد.