35 جنيهًا في الأسبوع .. عرض غريب لضم رونالدو كلاعب حر

تنهال العروض بشكل مستمر على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن ليست من الأندية التي يطمح النجم المخضرم في الانضمام لها.

رونالدو أعلن أمس، الثلاثاء، عن فسخ عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي، بعد فترة من الشد والجذب والتصريحات النارية من اللاعب التي دفعت ناديه للتخلي عنه.

نادي "كرو" من الدرجة الرابعة عشر الإنجليزية، قرر التقدم بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ37 سنة، الذي يحمل 5 كرات ذهبية طوال مسيرته.

وكتب النادي على حسابه بموقع "تويتر":"يمكننا أن نؤكد أننا تقدمنا بعرض رسمي للتعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد".

وأضاف:"لو قبل رونالدو العرض، سيكون الأعلى أجرًا بالفريق، لأنه سيحصل على مبلغ 35 جنيهًا استرلينيًا في الأسبوع".

We can confirm that the club has made an official approach to sign free agent Cristiano Ronaldo @Cristiano on a one year deal. Should Cristiano accept the offer, he would become AFC Crewe’s highest paid player, taking home £35 per week. pic.twitter.com/1i64sKb2W1