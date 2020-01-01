دي ليخت يغري برشلونة ببيع أرتور

صفقة ربما يستفيد منها الجميع سواء يوفنتوس أو برشلونة

يضغط نادي يوفنتوس الإيطالي، من أجل التعاقد مع أرتور ميلو لاعب وسط برشلونة بفترة الانتقالات الصيفية، مبدياً استعداده لعرض بعض لاعبيه لتسهيل الصفقة.

أرتور يعتبر أحد أهم اللاعبين في برشلونة خلال الفترة الأخيرة، وجذب اهتماما العديد من الأندية الأخرى أبرزها إنتر وميلان وتوتنهام وأخيراً يوفنتوس.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت رغبة السيدة العجوز في ضم لاعب وسط رقم "8" بالصيف، يتمتع بإجادة الواجبات الدفاعية والهجومية، الأمر الذي ينطبق تماماً على أرتور.

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الأزمة المالية الحالية التي تمر بها كافة الأندية بسبب فيروس كورونا، ربما تجبر برشلونة على البيع، ولكن النادي الإسباني سيطلب قيمة مالية عالية جداً للتخلي عنه، ويوفي ربما لا يمتلك هذه الأموال.

وهو ما سيدفع النادي الإيطالي، لعرض بعض لاعبيه في صفقة تبادلية لتحريك الأمور، وأبرزهم رودريجو بينتانكور، وكذلك ميراليم بيانيتش ولكن الأخير لا يتمتع بشعبية كبيرة داخل برشلونة نظراً لعمره البالغ 30 سنة.

لاعب آخر ربما يدخل في الصفقة التبادلية لو اضطر برشلونة للبيع، وهو فيديريكو برنارديسكي، وكذلك ماتيا دي تشيليو الظهير المميز الذي ربما يجذب النادي الكتالوني لحاجته للتدعيم بهذا المركز.

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وعلى الجانب الدفاعي هناك بعض الأسماء الأخرى التي ربما تجذب برشلونة لفكرة التخلي عن أرتور مقابل ضم الحلم الأكبر له ماتياس دي ليخت، أو المدافع التركي المميز مريح ديميرال.

وأما بالنسبة لأرتور فتعتبر خطوة اللعب ليوفنتوس مغرية له، نظراً للضرائب المنخفضة في إيطاليا حيث تصل إلى 30% فقط من راتبه، مقابل 48% في إسبانيا، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت دي ليخت لتفضيل يوفي على برشلونة الصيف الماضي.