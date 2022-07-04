ورطة أبو جبل .. الزمالك يُغلق بابه في وجه النصر

النصر وقع مع اللاعب المصري، ولكن!

يسعى النصر للتخلص من "ورطة" التعاقد مع حارس المرمى المصري "محمد أبو جبل" بعدما بات قريبًا من التوقيع مع دافيدي أوسبينا في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع نابولي.

النصر كان يُعول على نادي الزمالك لتخليصه من ورطة أبو جبل، لكن النادي المصري أخرج نفسه من قائمة الحلول المتاحة.

كيف تورط النصر في التوقيع مع أبو جبل؟

اللاعب المعروف بلقب "جاباسكي" تألق بشدة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، إذ لعب بدءًا من المباراة الرابعة نتيجة إصابة الحارس الأول محمد الشناوي، وهو ما دفع النصر للتوقيع معه خاصة أنه كان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع الزمالك.

مستوى أبو جبل مع الزمالك لم يكن على قدر طموحات النصراويين، ولذا ومع ضغط الإعلام والجمهور بدأت الإدارة تبحث عن حارس مرمى آخر واستقرت بالفعل على أوسبينا الذي أجرى الفحوصات الطبية في دبي مؤخرًا ويُنتظر إعلان التعاقد رسميًا معه في أي وقت.

النادي السعودي يرغب الآن في التخلص من أبو جبل الذي وبحسب جل المصادر وقع على العقد واستلم مقدم التعاقد، وكان قد من الحلول المتاحة تجديد عقده مع الزمالك بعد فسخ عقده الجديد مع النصر وإعادة الأموال التي تلقاها.

الحلول الأخرى تتضمن فسخ العقد بالتراضي أو إعارة اللاعب لأي نادٍ مصري أو سعودي آخر، ويتحدث البعض عن إمكانية انتقاله لصفوف الطائي بدعم من الأمير خالد بن فهد الداعم الأول للفريق الأصفر.

الزمالك يُغلق أبوابه في وجه أبو جبل والنصر

النصر كما أسلفنا كان يأمل في تجديد عقد أبو جبل مع الزمالك ليتخلص من هذا الصداع، إلا أن ذلك الباب أغلق تمامًا حسبما أعلن مرتضى منصور رئيس النادي المصري.

الإعلامي هاني حتحوت كشف يوم أمس عن جلسة جمعت أمير مرتضى منصور مع أبو جبل، وقد اعترف الأخير خلالها بالتوقيع للنصر لكنه أخبر المشرف العام على الكرة أن موقف النادي السعودي تغير بعد إقالة المدير الفني السابق، خوسيه آنخيل روسو، والتعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا الذي أوصى بالتعاقد مع أوسبينا.

وأبدى أبو جبل استعداده لتجديد عقده مع الزمالك، لكن أمير مرتضى أبلغه بأن مشواره مع الفريق انتهى وأنهم وقعوا بالفعل مع حراس مرمى آخرين.

الرئيس مرتضى منصور أعقب تلك الأخبار بتصريحات تلفزية نقلتها صحيفة اليوم السابع قطع فيها الشك باليقين، حيث قال "الزمالك لم يُجدد عقد أبو جبل، ذلك الملف أغلق نهائيًا ولن يُعاد فتحه مجددًا، وأطالب جمهور الزمالك بالهدوء وعدم مهاجمة أي لاعب".

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