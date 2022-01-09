"هازارد مجرد طفل سمين"

تعرض نجم ريال مدريد إيدين هازارد إلى انتقاد جديد، وهذه المرة من أحد أهم رجالات بلاده بلجيكا، جان ماري ديدكير، الذي نعته بـ"الطفل السمين".

ويعاني هازارد كثيرًا في آخر ثلاثة أعوام وبالتحديد منذ وصوله إلى ريال مدريد من مشاكل بدنية أحدها زيادة الوزن، مما أثر كثيرًا على مردوده بالملعب.

ورغم أن اللاعب لم يتوانى عن التألق مع منتخب بلجيكا رغم كل شيء، إلا أن جان ماري ديدكير أخذ في السخرية منه بصورة ضخمة.

ديديكير الذي كان بطلًا في رياضة الجودو والآن يعمل في مجال السياسة ويشغل منصب عمدة إحدى المدن، قال "كل الصحافة تتذمر من هازارد".

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كما أضاف "في الحقيقة هازارد مجرد رجل صغير سمين".

انتقادات ديديكير لم تتوقف عند هازارد بل شملت منتخب بلجيكا نفسه، فقال "المنتخب لن ينجح في قطر، لدينا العديد من اللاعبين بنهاية مسيرتهم".

وأتم "الجيل الحالي متقدم في السن، علي دي بروينه ولوكاكو وميرتنس اللعب بصورة أساسية، أنا آمل أن أكون مخطئًا، لكننا لن نفعل شيئًا بقطر".

الجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا ودّع أمم أوروبا الماضية من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من البطل إيطاليا بهدفين لهدف.